¿Cuándo se estrena documental de Matthew Perry? Lanzan primer trailer

La muerte de Matthew Perry ha sido uno de los temas más polémicos en los últimos años, pues tuvo que haber una investigación profunda para determinar la causa de muerte del querido actor de Friends.

Fue mes y medio despues de su muerte en octubre de 2023 que se reveló que el famoso murió a causa de los efectos agudos de la ketamina y un posterior ahogamiento en el jacuzzi de su casa.

El famoso murió el 28 de octubre de 2023 a los 54 años en Los Ángeles por una alta concentración de ketamina en su cuerpo le provocó una sobreestimulación cardiovascular y depresión respiratoria, haciéndole perder el conocimiento antes de caer al agua.

La autopsia también señaló el ahogamiento, una enfermedad en las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina.

¿Cuándo se estrena documental de Matthew Perry?

El documental es una producción de Netflix y se titula The One About Matthew Perry o en español, El de Matthew Perry. De este modo, se busca ofrecer una mirada íntima sobre la vida personal y artística del actor.

El próximo documental de Netflix se estrena el 27 de octubre de 2026 a la 1:00 am y de momento, ya está disponible el tráiler.

The one about my close and personal friend 🥹❤️‍🩹



Watch The One About Matthew Perry on 27 October, only on Netflix. pic.twitter.com/rCVG6Zzkbd — Netflix India (@NetflixIndia) September 29, 2026

“A través de testimonios íntimos de familiares y amigos cercanos, esta serie documental revela al verdadero Matthew Perry —una persona generosa, divertida, vulnerable, extraordinaria— y las batallas que enfrentó para convertirse en el hombre que fue detrás del ícono”, describe la sinopsis oficial sobre el documental.

En ese sentido, aseguran: “Este es el relato sin filtros de una vida plena y de la franqueza que terminó convirtiéndose en su mayor legado”, finaliza la descripción.

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