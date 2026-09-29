¿Qué canción le dedicó U2 a Rosalía y por qué?

U2 se prepara para el lanzamiento de su nuevo álbum Carnaval de Luz, su primer disco desde el 2027 y una canción ha destacado porque resulta que está dedicada a Rosalía, un dato curioso que despertó curiosidad entre los seguidores de la banda.

La canción que U2 le dedicó a Rosalía

La canción que destaca en el nuevo álbum es ‘The Mirror Maker (Rosalía)’, un tema inspirado directamente en la artista. Fue en una rentrevista con Rolling Stone que Bono explicó cómo sucedió todo.

“Normalmente solo escribimos canciones sobre gente en la cárcel o gente muerta”, bromeó Bono. “Esto es simplemente celebrar a alguien porque es una artista extraordinaria”, dijo sobre el motivo detrás de escribir sobre la famosa.

Al parecer, el último álbum de la cantante española, Lux, consiguió captar la atención del líder de U2, al abordar temáticas como la espitritualidad y la religión a través de arreglos orquestales, música electrónica y canciones interpretadas en 13 idiomas.

“Llegó al mismo punto justo antes que nosotros, lo cual es molesto y también realmente inspirador”, explicó el músico, al contar que la banda explora algo similar en su nuevo álbum.

En ese sentido, contó que ambos proyectos comparten la busqueda de una suerte de “reencantamiento del mundo” a través del arte, alejándose de una mirada exclusivamente material sobre la existencia.

The Mirror Maker comenzó a tomar forma en 2017, a partir de una maqueta de The Edge titulada “Kuti Rocker”, en referencia a la influencia del cantautor, político y activista Fela Kuti.

Después pasó por varios títulos más como “Delilah” y “Child of the Age”. Jacknife Lee, productor del disco, reveló que la versión final incluida en Carnaval de luz es aproximadamente la número 196.

Según Bono, la canción gira alrededor de la relación de los artistas con el ego y el narcisismo, al explicar como un músico puede “perderse en el espejo”, pero que Rosalía es capaz de travesarlo y explorar aquello que existe más allá de su propia imagen.

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