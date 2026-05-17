La presencia de U2 en la Ciudad de México ha generado múltiples titulares, no solo por la filmación de su nuevo sencillo en el centro histórico, sino también por los diversos lugares que han recorrido en el país donde han disfrutado al máximo.

El cantante irlandés Bono fue captado en video bailando salsa en un salón de la Colonia Roma, sorprendiendo a los asistentes y desatando una ola de comentarios en redes sociales.

Bono de U2 sorprende al bailar salsa en CDMX | VIDEO

En un video difundido en redes sociales se ve a Bono de U2 disfrutando de la música latina en un salón nocturno de la Colonia Roma, en la CDMX. Sus pasos improvisados y una sonrisa evidente, quedó en evidencia que el cantante se dejó llevar por el ritmo de la salsa mientras los presentes lo ovacionaban.

En la grabación se escucha incluso a alguien animarlo con un “¡Vamos Bono!”, lo que aumentó el entusiasmo del rockero de 62 años. Del mismo modo, otros asistentes le aplaudieron y “le echaron porras” para que sacara sus “pasos prohibidos” mientras sonaba “Procura”, una canción de Chichi Peralta.

🎶🇲🇽 Bono sorprendió en la CDMX… ¡bailando salsa! 😱🔥



El líder de U2 fue captado sacando los mejores pasos en un salón de la Colonia Roma mientras los asistentes lo ovacionaban 👏💃 Todo ocurrió tras unas grabaciones de la banda en el Centro Histórico. #Bono #U2 #CDMX pic.twitter.com/28YAOitMZw — La Razón de México (@LaRazon_mx) May 17, 2026

La escena se viralizó rápidamente, pues no es común ver al líder de U2 bailando salsa ni en un ambiente tan relajado. Este momento se convirtió en uno de los más comentados del fin de semana.

¿Por qué U2 está en México?

La visita de U2 a la Ciudad de México (CDMX) tiene como motivo la grabación de su nuevo sencillo titulado “Street of Dreams”, que formará parte de su próximo disco. La banda realizó una filmación “secreta” en el Centro Histórico, donde Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. fueron vistos a bordo de un autobús con la leyenda “La calle de los sueños”.

El recorrido incluyó la calle 5 de Mayo y la Plaza de Santo Domingo, donde incluso enfrentaron imprevistos climáticos típicos de esta época del año en la capital del país.

Cuando una tormenta eléctrica azotó la CDMX, un vecino abrió las puertas de su casa para que los músicos se resguardaran, gesto que fue agradecido por la banda antes de continuar con la grabación desde el balcón del inmueble.