Fuerza Regida se ha posicionado como uno de los grupos más influyentes de los últimos años en el mundo del regional mexicano, y entre sus colaboradores constantes destaca Chuyin, un curioso personaje.

Este artista ha llamado la atención por su estilo misterioso y su peculiar manera de presentarse en el escenario ha llamado la atención de miles de personas, pues desean conocer de una vez por todas su identidad. Te contamos lo que sabemos de esta figura de los corridos.

¿Quién es Chuyin de Fuerza Regida y cuál es su nombre real?

Chuyin es un músico mexicano que saltó a la fama gracias a su colaboración con Fuerza Regida, especialmente después de que Jesús Ortiz-Paz, vocalista principal de la agrupación, le cediera el micrófono durante un concierto en Tepic, Nayarit.

Desde entonces, su carrera ha tomado impulso y ha logrado reunir una comunidad de seguidores en redes sociales, con más de 700 mil en TikTok bajo el usuario @elchuyinfr.

Su estilo musical es versátil, pues combina elementos contemporáneos con influencias de indie pop y rock, aunque se mantiene dentro del ámbito regional mexicano, siendo intérprete de corridos. Una de las características más llamativas de Chuyin es que usa una gran máscara de aspecto caricaturesco durante sus presentaciones, lo que le permitió mantener su identidad en secreto por un tiempo.

No obstante, en su biografía de Spotify reveló que su nombre real es Jesús Escobar, quien es originario de Sinaloa, México. Además, está firmado con Street Mob Records, sello independiente fundado por Jesús Ortiz-Paz (JOP) de Fuerza Regida.

Su carrera artística comenzó en 2021 con el sencillo “Thoughts” y se volvió una figura emergente relevante en el género en 2022 con su primer EP North Side Synths.

El nuevo disco de Chuyin

Chuyin sorprendió a sus fans al anunciar un álbum llamado Los Locos Nunca Mueren, donde artistas reconocidos en el mundo de los corridos participaron. Las canciones del disco son:

“REHABILITADO”

“PANIKI”

“AMANECIDO Y REGAÑADO”

“ΡΙΚΑ ΡΙΚΑ”

“TIN TIN”

“SANA SANA”

“PUES QUÉ LE HAGO?”

“SIN FIN”

“CASADITAS”

“OLVÍDATE DE MI”

“OTRO PA TI” ft Luis R Conriquez

“EL PROBLEMA ERES TÚ” ft Oscar Maydon

“PUES YA NI PEDO”

“DONCELLAS 10/10″ ft Calle 24

“NO ES MI CULPA”

“COQUETTE Y COCAINE” (Bonus Track)

El álbum puede oírse desde el 7 de mayo en plataformas digitales.