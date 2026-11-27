La Fatsionista rompe en llanto y revela crisis: ‘Ya no puedo pagar la renta

La Fatshionista una vez más decidió mostrarse vulnerable en redes sociales y rompió en llanto al confesar que atraviesa momentos díficiles ya no solo en lo emocional, sino de manera económica también.

En sus historias de Instagram, la creadora de contenido admitió lo difícil que ha sido este año y como a pesar de tener colaboraciones con marcas y trabajar como influencer, el dinero se ha convertido en algo que le preocupa.

Recordemos que La Fatshionista se encuentra en un profundo proceso de depresión y cambios desde hace meses. En diciembre del año pasado abandonó su podcast Seis de Copas bajo el argumento de la gran carga del trabajo.

A los pocos meses, la famosa dio inicio a su otro proyecto Cuerpxs en Altavoz, reveló que utilizaba Ozempic por recomendación médica y se declaró pansexual.

La Fatshionista se quiebra por crisis económica

La Fatshionista reveló frente a sus seguidores que ha estado recibiendo fuertes mensajes por parte de personas que consideran que se victimiza al aparecer llorando en redes sociales y que “le sigue echando fuego a la ahoguera”.

“Cuando hablamos de un proceso de depresión, lo he platicado durante todo el año, la gente quiere escuchar que fue hace años y que te levantaste como una guerrera. Pero cuando estás en el proceso, victimista...”, lamentó sobre la recepción de Internet sobre ella.

La fatshionista dice que no tiene dinero para pagar la renta. Le diría que haga como muchos tiktokers y psudo actores, pero para eso tiene que ser Hombre, medio guapo, dar lastima y ser pobrecito… esooo siii te asegura que te van a mandar dinero. pic.twitter.com/vwoQiQ2R3a — manufam (@manufam185262) November 27, 2026

Priscilla Arias admitió que ella sabe que “tiene bendiciones” en medio del llanto y que sabe que tiene el privilegio de seguir trabajando en redes sociales.

“Tengo marcas que confían en mí y afortunadamente ahí voy con mi monetización y está chingón, pero también ya no puedo pagar la renta de mi casa”, confesó en medio del llanto, “si hay algo que detesto es tener que fingir que no está pasando nada”, agregó.

Las redes sociales no tomaron estas declaraciones con indulgencia y rápidamente surgieron nuevas críticas en contra de La Fatshionista, aunque algunas personas lograron empatizar con ella.

Te dejamos algunas reacciones:

“¿No se fue de 6 de copas porque tenía muchos proyectos?"

“Y de qué sirve tener pareja entonces si lleva toda la carga sola”.

“Es cierto lo que dice, la gente no quiere verte deprimido. Quiere la historia de como ya pasó”.

“Yo creo lo que hace que la gente no empatice con su dolor es el hecho de que ella muchas veces ha tenido actitudes muy cuestionables”.

“Y lo hace en redes para monetizar”.

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