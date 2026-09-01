La Fatshionista reacciona a críticas por usar Ozempic desde hace un año: ‘Sigo gorda’ | VIDEO

Hace un par de días, las redes sociales estallaron cuando la influencer Priscilla Arias conocida como La Fatshionista reveló que está usando Ozempic desde hace un año, lo que despertó una serie de críticas contra ella.

Y es que la creadora de contenido es famosa por su contenido body positive y por ser una de las principales personalidades en defender que el sobrepeso no es sinónimo de enfermedad.

😱 ¡Le llueve hate a 'La Fatshionista' por revelar que está usando Ozempic! https://t.co/QhS9Q2XCAm — La Razón de México (@LaRazon_mx) August 28, 2026

Ante esto, saber que La Fatshionista usa Ozempic ha generado que muchos aseguren que se contradijo. Esto ya que muchos relacionan el medicamente con una forma de bajar de peso rápido, pese a que ese no solía ser su uso principal.

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La Fatshionista reacciona a críticas por usar Ozempic

A través de sus redes sociales, Arias publicó un video en el que busca esclarecer el tema. “Hay mucha confusión a partir de que decidí contarles que llevo un año utilizando GLP-1”, comenzó.

La famosa admitió que en el pasado estuvo en contra de dicho medicamento porque lo vendían como una forma de bajar de peso. “Cuesta muchísimo trabajo encontrar una manera de no pesocentrista ver este medicamento que publicitan así. Me disculpo por no haber indagado más”, agregó.

En ese sentido, Priscila aseguró que no está utilizando el GLP-1 para bajar de peso, en un momento de la vida donde no podía hacerse cargo de su salud de la manera más óptima.

“Hubo una contradicción entre lo que dije una vez hace tres años y lo que hago”, admitió y agregó que aprendió y que el Internet “no te permite cambiar de opinión” y que lo ocurrido es “el costo de pensar en voz alta en público”.

La Fatshionista sentenció: “Mi postura sobre los cuerpos gordos no cambió. Merecemos trato digno, respeto y atención médica sin preguicios. Mi peso no es el enfoque del proceso”, agregó.

“Llevo un año en el tratamiento y sigo gorda. Me parece muy curioso que los comentarios que más se repiten son estos (referentes a un proceso de pérdida de peso). ¿Les interesaba que yo mejorara mi salud, que mis analisis salieran mejor o que fuera delgada?“, cuestionó.

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