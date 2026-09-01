¿Quién es Heccymar Salerno? Biografía, edad, nombre real, fotos y polémicas

La creadora de contenido Heccymar Salerno ha logrado llamar la atención en redes sociales, convirtiéndose en una personalidad que divide opiniones y que para muchos es una inspiración.

¿Quién es Heccymar Salerno?

Heccymar Salerno tiene 29 años de edad y nació a inicios del mes de julio en Venezuela y utiliza su nombre real para sus redes sociales, donde se ha dado a conocer a través de los años.

En TikTok, la famosa ha creado una comunidad de 224.1 mil seguidores, con quienes comparte videos de comedia y otros de su día a día que en ocasiones, incluyen a su familia, aunque muchas otras veces ella aparece sola.

Y es que la mujer está en una relación con Carlos Villalobos, con quien se comprometió en noviembre de 2025. “Hice de mi una nueva mujer para ti, para que tú seas el hombre que tiene una versión mía que nadie tuvo, deje atrás, todo mi pasado para comenzar una nueva vida contigo, y agradezco haberme equivocado antes para no hacerlo ahora”, celebró entonces.

En su cuenta de Instagram la joven cuenta con 593 mil seguidores y publica principalmente fotos de ella en su día a día, así como algunos anuncios laborales como presentaciones en vivo de un show de comedia que titula ¿Los Maridos se Roban?.

La mujer es conocida por su carisma y presencia en plataformas como TikTok e Instagram, pero también por una gran polémica que la envolvió en junio de 2025.

La mujer protagonizó un escándalo cuando mostró en una transmisión en vivo que se encontraba en una cena con un hombre que la llevaba buscando varios años. Sin embargo, el drama llegó cuando apareció la esposa del hombre, quien armó un escándalo y confrontó tanto a la chica como su marido.

Heccymar Salerno aseguró que ella no sabía que el tipo estaba casado, una versión que sostiene hasta ahora, aunque la esposa del sujeto aseguró que ya había hablado con ella y le había advertido sobre el hombre.

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