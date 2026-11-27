Ángela Aguilar celebró el Día de Acción de Gracias con su familia y aprovechó para celebrar la fecha y agradecer por lo que ha vivido, incluyendo su relación con Christian Nodal y su boda en Roma que ocurrió en mayo de 2024.

A través de su cuenta de Instagram, la estadounidense publicó una serie de imágenes sobre la cena familiar, así como un mensaje en el que agradecía por su vida, salud, familia, las bendiciones de Dios y claro, su matrimonio.

Ángela Aguilar a través de sus historias de IG, en Zacatecas🇲🇽❤️‍🔥🌹#ÁngelaAguilar #Nodal pic.twitter.com/br0tO9Hr7L — frida del mundo (@fridaaztec54450) November 27, 2026

Ángela Aguilar recuerda con foto inédita su boda con Nodal

A través de su cuenta de Instagram, Ángela Aguilar publicó fotos en pareja y en familia donde aparece junto a su familia y en otra imagen más junto a Christian Nodal.

Lo que llamó la atención del público fue el fondo de la imagen, ya que la audiencia la reconoció como parte del viaje que tuvieron juntos en Roma en el año 2024, donde se destapó su relación y comenzó toda la polémica.

El cantante reveló a Adela Micha que se casó con la artista el 24 de mayo en Roma; días después, el 31 de mayo, fans los captaron y notaron anillos en la pareja.

Recordemos que fue en mayo de 2024 que Christian Nodal terminó su relación con Cazzu, la mamá de su única hija hasta el momento y pocos días después, fue captado en Roma con Ángela Aguilar.

Se sabe que fue en ese entonces, a finales del mes de mayo, que ambos tuvieron una boda espiritual en Italia. Tras esto, apenas el 10 de junio de 2024, confirmaron su romance y el 24 de julio, tuvieron su boda civil en Morelos.

Fue el poco tiempo entre que se anunció el fin de la relación y que comenzó el romance entre los cantantes de regional mexicano, además de que Cazzu se encontraba en su etapa de postparto, lo que generó las fuertes críticas en contra de la pareja.

Después, la situación se agravó por diversas declaraciones por parte de todas las partes, pues los Aguilar buscaron tomar control de la narrativa y la cantante argentina defendió su verdad. Aunque esto terminó por afectar gravemente la carrera de Ángela Aguilar, ella busca mostrar una imagen de felicidad en sus breves apariciones públicas, donde suele enfrentar críticas constantes.

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