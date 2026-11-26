La disputa legal entre Christian Nodal y su padre, Jaime González, continúa y parece ser que ahora escaló a un nuevo nivel. Después de anunciar que haría una pausa temporal en su carrera, el cantante sonorense comenzó una batalla jurídica para recuperar el control de su nombre artístico y de los derechos comerciales relacionados con su marca.

De acuerdo con información difundida en medios de espectáculos, el intérprete abrió seis frentes legales contra su padre con el objetivo de asegurar la titularidad de “Christian Nodal” en distintos sectores comerciales.

¿Cuáles son todas las demandas que Christian Nodal puso en contra de su papá, Jaime González?

Según información difundida por Gustavo Adolfo Infante, Christian Nodal presentó una oposición formal ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para evitar nuevos registros de su nombre sin autorización.

Según el comunicador, esa acción forma parte de una estrategia legal más amplia integrada por seis solicitudes relacionadas con el uso comercial de su identidad artística.

Los seis rubros que el cantante sonorense busca controlar son:

Publicidad y gestión comercial

Grabaciones, discos y música descargable

Ropa, sombreros y calzado

Carteles, fotografías y publicaciones

Transmisiones por Internet

Conciertos y espectáculos

Según la información de Gustavo Adolfo Infante, Nodal sostiene que utiliza su nombre artístico desde el 1 de noviembre de 2014, cuando tenía 15 años, una fecha anterior al primer registro realizado por su padre en 2016.

El periodista explicó: “La ley establece que quien demuestre uso de marca antes de otra persona y sin interrupciones. Puede pedir que se anule el registro de esa otra persona”.

La situación resulta todavía más llamativa porque en 2023 el cantante y su padre, Jaime González, firmaron un acuerdo de cotitularidad de la marca “Christian Nodal” con una participación de 50 por ciento para cada uno. Sin embargo, ahora Nodal busca tener el 100 por ciento.

¡Nodal continúa PELEA legal contra su papá! Presentó 6 SOLICITUDES ante el IMPI para registrar su nombre artístico #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 pic.twitter.com/5Xq0BqH8Bk — De Primera Mano (@deprimeramano) November 25, 2026

¿Quién es Jaime González?

Jaime González es el padre de Christian Nodal y un productor musical. Ha trabajado con su propio sello discográfico, SG Music.

Jaime ha colaborado con varios artistas en industria musical, incluyendo agrupaciones como Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho.

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