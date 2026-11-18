La declaración de la exviolinista de Nodal que encendió rumores contra Ángela Aguilar

Esmeralda Camacho saltó a la fama por un polémico video en el que mostaba una cercanía con Christian Nodal, pues compartían escenario y ella era violinista en el grupo musical del cantante de regional mexicano.

Enseguida, los rumores de un romance con el cantante y posibles celos por parte de Ángela Aguilar surgieron y desde ahí, se ha señalado a la artista de tener cierta rivalidad con la esposa de ‘El Forajido’, al grado que aseguraron que terminó siendo despedida, algo que ella ha negado en el pasado.

Tendencia en redes: Christian Nodal y su violinista.



Un gesto romántico entre Christian Nodal y Ángela Aguilar en pleno concierto llamó la atención del público. Pero en redes el foco se fue hacia la banda. Una violinista de nombre Esmeralda Canape fue vista reaccionando entre… pic.twitter.com/RndmlNxLDk — José Luis Morales (@JLMNoticias) December 16, 2025

¿Esmeralda Camacho le lanzó una indirecta a Ángela Aguilar?

Ahora, fue durante el podcast Gen Creativo con Chili Aceves que Esmeralda Camacho tuvo una conversación sobre la creatividad y sus orígenes, donde una frase llamó la atención del público, ya que rápidamente la relacionaron con Ángela Aguilar.

Una de las primeras preguntas fue cómo fue su inicio en la música, ante lo que ella rápidamente negó que exista un legado familiar, como en otras personas.

“Mi historia con la música no es nada romántica. No podría decir “mi familia es de músicos ni tampoco como “ah, recuerdo que de niña nos juntábamos todos en la sala y cantábamos’. O sea, nada”, sentenció.

Rápidamente, el público asoció esta frase como una posible indirecta a Ángela Aguilar, ya que ella forma parte de una de las dinastías más importantes del género regional mexicano y muchos de sus familiares se dedican a la música.

Además, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ ha hablado en diversas ocasiones sobre su relación con la música desde pequeña, como cuando aseguró que comenzó a aprender ópera desde los cuatro años de edad o que su familia le abrió las puertas a los músicos mexicanos.

El público aseguró que entendió la referencia y rápidamente se burlaron de Ángela con comentarios como los siguientes:

“El comentario más pasivo-agresivo. Bien acertado, amé. ¡Jaque mate!”

“Todos entendimos la referencia, ¡amo!”

“No soy nieta de ni práctico ópera desde los cuatro años”

“Su talento es personal y lo hace excelente”

“Por eso la amamos”

“Jajaja ya sabemos de quién habla”.

Aquí puedes ver la entrevista completa de Gen Creativo con Esmeralda Camacho:

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