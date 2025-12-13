Recientemente en TikTok circularon especulaciones sobre que el cantante Christian Nodal le estaría siendo infiel a su esposa Ángela Aguilar. La mujer que ha sido señalada por los fans de la hija de Pepe Aguilar como la supuesta “amante” es Esmeralda, la joven violinista que acompaña al sonorense en sus conciertos.

Tras una escena incómoda que protagonizaron Esmeralda y una violonchelista cuando ven a Nodal besando a su esposa en pleno concierto, el público asegura que “hay gato encerrado”. Descubre la identidad de esta joven que ha causado controversia.

¿Quién es Esmeralda, la bella violista con la que coquetea Nodal?

De acuerdo con información recabada a través de las redes sociales de la propia violinista, su nombre es Esmeralda Camacho, aunque se ha difundido en Internet que se apellida Canapé, debido a su username de Instagram: esmeralda_canape.

Aunque no se sabe con certeza de dónde es originaria, sus publicaciones en Instagram indican que podría ser del estado de Jalisco. Su edad es otro dato que se desconoce.

La joven, además de colaborar con el cantante Christian Nodal en sus conciertos, es parte de la Orquesta Sinfónica de Zapopan. Del mismo modo, trabaja en el centro nocturno Lou Lou Private Club Guadalajara, en la Beckett Music Band, en Ensamble Supercluster y en Loretta Eventos.

En general, se dedica a amenizar eventos y fiestas con su violín. Esmeralda también ha colaborado con artistas populares en la escena local como Nat de la Torre, quien hace covers.

Esmeralda Camacho suele compartir a través de sus redes sociales fotografías y videos cortos sobre su vida diaria y su trabajo como intérprete. En mayo de 2024 la joven que comparte escenario con Nodal publicó un clip de su colaboración con el grupo Belanova, conocido por éxitos como “Rosa Pastel” y “Me Pregunto”.

En junio del mismo año, Esmeralda volvió a acompañar a Belanova, pero esta vez en el Auditorio Telmex de Guadalajara.

La joven violinista no se ha limitado a brillar en el mundo de la música. Ha modelado para lugares como Li&Bi Renta de vestidos.

¿Desde cuándo Esmeralda y Nodal se conocen?

La primera publicación de Esmeralda con Christian Nodal está marcada con la fecha 25 de mayo de 2024. La joven violinista compartió un video donde se aprecian varios momentos del concierto de Pal’ Cora Tour en que participó. La intérprete lució un traje estilo mariachi en color negro.

Luego, en junio de ese mismo año, publicó un video en el que se encuentra en España, en un show, acompañando a Nodal.