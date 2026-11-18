Durante una conversación en La Mansión VIP 2, Bellakath confirmó que debutará en el boxeo en 2027. Su revelación revivió los rumores sobre una pelea contra Yeri Mua, con quien mantiene una rivalidad desde hace varios años.

Bellakath debutará en el box en 2027, revela; aviva rumores de pelea con Yeri Mua

Bellakath reveló recientemente dentro de La Mansión VIP 2 que pronto debutará en el boxeo, en mayo, en una función que también contará con la participación de João Ferreira, compañero del reality. Sin embargo, prefirió no dar más detalles sobre el evento.

“(João) Va a pelear el mismo día que yo, creo que contra un streamer (…) No han sacado el cartel oficial, pero los que ya estamos apalabrados ya…”, comentó la intérprete de “Reggaeton Champagne”.

“No puedo hablar”, dijo João Ferreira cuando le preguntaron sobre su próxima pelea.

¿De dónde vienen los rumores de que habrá una pelea entre Bellakath y Yeri Mua?

El 5 de noviembre Yeri Mua aseguró que podría subirse al ring pues se encuentra en negociaciones para participar en un evento de box amateur donde pelearía con Bellakath.

“Ya me están llegando al precio y estamos en negociaciones de darnos nuestros bueno guamazos. O a lo mejor me ponen con otra”, declaró ante medios durante una alfombra roja.

¿En qué evento peleará Bellakath?

Hasta ahora, Bellakath no reveló el nombre del evento donde realizará su debut en el boxeo amateur. No obstante, sus seguidores apuntan a Supernova: Eclipse, que se realizará el 30 de mayo de 2027 en la Arena Ciudad de México.

Joao y Bellakath ya están apalabrados para pelear en supernova 🥊#LaMansionVIP2 pic.twitter.com/ooW1ah2Rz7 — patts (@pattsgm) November 18, 2026

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