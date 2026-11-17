Yetus entró este lunes 16 de noviembre a La Mansión VIP como uno de los nuevos habitantes del Team Barullo y sorprendió a sus compañeros, pero sobre todo a Doña Alegría, quien es abuela de su íntimo amigo, Aldo de Nigris.
En el pasado, la mujer ha mostrado que le tiene un cariño familiar al creador de contenido, pues en varias ocasiones ha hablado sobre él y ha compartido tiempo en cámara donde se tratan con respeto y amabilidad.
Incluso, Yetus le llegó a enviar Super Chats a Doña Alegría donde mostró su apoyo hacia ella. “Muchas gracias hermoso, eres mi nieto favorito y gracias por pensar en mí”, le dijo.
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Yetus entra a La Mansión VIP
Este lunes, el influencer entró a La Mansión VIP con uno de sus bailes característicos hasta que llegó a la sala, ante lo que rápidamente enfocaron a Doña Alegría, quien parecía estar bastante sorprendida por verlo.
Tras esto, lo primero que le dijo Doña Lety a su conocido fue que lo maquillaron muy pálido, el inicio de una serie de interacciones que han dado de qué hablar entre los participantes. “Ya te extrañaba. Yo vengo de angel de la guarda”, dijo el creador de contenido a ella.
¿Cómo se conocieron Yetus y Doña Alegría?
Después de su entrada al programa, el influencer relató cómo fue que conoció a la abuela de su amigo y explicó que Aldo ya le había adveritdo que debía de tener cuidado con cómo tratarla.
Entonces, señaló que se estaba cambiando con él en una fiesta cuando ella entró al cuarto y le preguntó “¿Tu eres el homosexual?" pero utilizando un vocabulario más fuerte.
Odette Orlena recordó que a todos les ha preguntado si “son hombres o gays”, a lo que Doña Alegría agregó que también pregunta si son bisexuales.
Otro momento fue cuando Doña Alegría regañó fuertemente a Yetus por besarse con varias, al señalar que todo iba a salir en la tele y se iba a arrepentir. “Es tu vida, ya no eres nada mio, que Dios te bendiga, nada más me quedo con los niños bien”, dijo ella.
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