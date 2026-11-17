¿Cuántos Grammys tienen Carín León y Peso Pluma y cuántas veces han sido nominados?

Recientemente, dieron a conocer las nominaciones de los Grammy 2027, incluyendo a las personalidades mexicanas que forman parte de la competencia, como representantes de la música latina.

Dos de los mayores exponentes del género regional mexicano, Carín León y Peso Pluma, compiten una vez más en las categorías más importantes de las secciones hispanas.

Congratulations to all of the 2027 Grammy Nominees. View the full list of nominees: https://t.co/dH8KUa2jUp pic.twitter.com/Unt8OcvFHd — GRAMMYS (@Grammys) November 16, 2026

Ambos son personalidades destacadas de la industria musical en el país, quienes han logrado rebasar fronteras y cuentan con una base de fanáticos considerables en otras partes del mundo.

Por este motivo, no es extraño que una vez más, formen parte de una de las noches más importantes para la música a nivel internacional. Ahora, te contamos sobre las veces en que han sido nominados y sus victorias.

Las nominaciones y premios Grammy de Carín León y Peso Pluma

Por un lado, Carín León acumula 3 nominaciones a los Premios Grammy y 11 nominaciones a los Latin Grammy.

En ese sentido, en los premios anglosajones ha ganado en dos ocasiones anteriores en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana por el álbum Boca Chueca, Vol. 1 y al año siguiente por Palabra De To’s (Seca).

Para los Grammy 2027, el músico compite por el galardón a Mejor Álbum Pop Latino con su disco MUDA, cuya ceremonia se llevará a cabo en febrero.

Peso Pluma, por otro lado, ha recibido 3 nominaciones a los Premios Grammy estadounidenses, todas en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.

Fue en el año 2024 que el músico ganó el premio por su álbum Génesis y al año siguiente, estuvo nominado por Éxodo, aunque perdió el galardón contra Carín León.

Para la próxima ceremonia, el cantante de corridos tumbados está nominado en la misma categoría por el álbum Dinastía (Deluxe) junto a Tito Double P. Sobre los Latin Grammy, acumula 8 nominaciones a lo largo de su carrera.

Peso Pluma recibe su tercera nominación a los #GRAMMYs , con “DINASTÍA (DELUXE)” en la categoría “Best Música Mexicana Álbum”. 🇲🇽🔥 pic.twitter.com/etOHlpb62x — Peso Pluma (@PesoPlumaData) November 16, 2026

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