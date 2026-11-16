Estos son los nominados a los Grammys 2027

Se han revelado a los nominados de este año a los Grammys 2027. Este año, destaca el dominio de las mujeres, con RAYE liderando la lista con 11 nominaciones, seguida de Rosalía con 9 y Phoebe Bridgers con 7.

Lista de nominados a los Grammys 2027

Ellos son los nominados al Grammy en cada categoría:

Grabación del Año

Man I Need - Olivia Dean

Choosin’ Texas - Ella Langley

I Just Might - Bruno Mars

Where Is My Husband! - RAYE

The Cure - Olivia Rodrigo

Berghain - Rosalía, Björk, Yves Tumor

The Fate of Ophelia - Taylor Swift

Dracula - Tame Impala with JENNIE

Álbum del Año

Lost Weekend - Phoebe Bridgers

The Art of Loving - Olivia Dean

Dandelion - Ella Langley

The Romantic - Bruno Mars

This Music May Contain Hope. - RAYE

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo

LUX (Complete Works) - Rosalía

The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Here are the 2027 #Grammys nominees for Album of the Year 🏆



All things Grammys: https://t.co/CtX7m2dbE9 pic.twitter.com/t4YeViePjw — billboard (@billboard) November 16, 2026

Canción del Año

Berghain - Roslía

Choosin’ Texas - Ella Langley

The Cure - Olivia Rodrigo, songwriters

Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande,

I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) - Taylor Swift

Man I Need - Olivia Dean

Risk It All - Bruno Mars

Where Is My Husband! - RAYE

Mejor Artista Nuevo

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters

Productor del Año (No Clásico)

Tony Berg

Dernst “D’mile” Emile II

Noah Goldstein

Miranda Lambert

Mike Sabath

Compositor del Año (No Clásico)

Amy Allen

Édgar Barrera

RAYE

Joybeth Taylor

Theron Thomas

Mejor Canción Latina

Ahí - Karol G, Drake

¿Cómo Se Ama? - Jorge Drexler

Hasta Jesús Tuvo un Mal Día - Ca7riel & Paco Amoroso, Sting

La Perla - Rosalía

Niño - Milo J

Mejor Álbum de Pop Latino

No Me Arrepiento de Sentir Tanto - Karol G

Femme Fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

¿Dónde Es Elafter? - Rawayana

Bendito Verano - Elena Rose

🎶 Nominados a Mejor Álbum Pop Latino en los #GRAMMYs:



— Karol G

— Mon Laferte

— Carín León

— Rawayana

— Elena Rose pic.twitter.com/nTdCm6Vg7I — Fefe (@fedeebongiorno) November 16, 2026

Mejor Álbum de Música Urbana

Cosa Nuestra: Capítulo 0 - Rauw Alejandro

Omerta - J Balvin, Ryan Castro

Hopi Sendé - Ryan Castro

Omakase - Alvaro Diaz

El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs - Ferxxo Feid

Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

Free Spirits - Ca7riel & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

La Vida Era Más Corta - Milo J

Juanesteban - Juanes

Shine - Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana)

Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera

Aunque Me Duela - Lupita Infante

La Madrina - Mari Nobre

Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P

¡Vida México! - Carlos Rivera

Mejor Interpretación de Música Global

Varuvaaiy - Devan Ekambaram featuring Susha

Una Flor en Cada Estrella - Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez

Bando [Orchestral] - Angélique Kidjo featuring Pharrell Williams & Quavo

Porcelana - Rosalía, Dougie F

Dai Dai - Shakira, Burna Boy

Mejor Interpretación Solista de Pop

Man I Need - Olivia Dean

Risk It All - Bruno Mars

Where Is My Husband! - RAYE

The Cure - Olivia Rodrigo

Sauvignon Blanc - Rosalía

ROSALÍA ha sido nominada a Best Pop Solo Performance por “Sauvignon Blanc” en los #GRAMMYs 2027. pic.twitter.com/007Rhga4kG — ROSALÍA INFO (@RosaliaInfo_ES) November 16, 2026

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

Runway - Lady Gaga, Doechii

Bring Your Love - Madonna, Sabrina Carpenter

Click Clack Symphony. - RAYE featuring Hans Zimmer

The Life of a Showgirl - Taylor Swift, Sabrina Carpenter

Dracula - Tame Impala with JENNIE

Mejor Álbum Vocal Pop

The Art of Loving - Olivia Dean

Petal - Ariana Grande

The Romantic - Bruno Mars

This Music May Contain Hope. - RAYE

You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Dance/Electrónico

Confessions II - Madonna

Sexistential - RobynSoma - Skrillex

Wor$t Girl in America - Slayyyter

Deadbeat - Tame Impala

Mejor Canción de Rock

In the Stars - The Rolling Stones

Lost Boys - Phoebe Bridgers

My Only Angel - Aerosmith, Yungblud

Streets of Minneapolis - Radio Mix - Bruce Springsteen

Trinidad - Geese

What’s Wrong with Me - Olivia Rodrigo

Your Favorite Toy - Foo Fighters

🎶 Nominados a Mejor Canción de Rock en los #GRAMMYs:



— The Rolling Stones

— Phoebe Bridgers

— Aerosmith & YUNGBLUD

— Bruce Springsteen

— Geese

— Olivia Rodrigo & Robert Smith

— Foo Fighters pic.twitter.com/VjCpYakazi — Fefe (@fedeebongiorno) November 16, 2026

Mejor Álbum de Rock

Vol.ii - Angine de Poitrine

Your Favorite Toy - Foo Fighters

The Wow! Signal - Muse

Foreign Tongues - The Rolling Stones

Frozen Charlotte - Jack White

Mejor Álbum de Música Alternativa

I Must Be Dreaming - Alabama Shakes

Lost Weekend - Phoebe Bridgers

Music, Fashion, Film - Charli XCX

Getting Killed - Geese

The Mountain - Gorillaz

LUX (Complete Works) - Rosalía

Mejor Álbum de R&B

Brown (the Chocolate Edition) - Chris Brown

When the City Sleeps - Alex Isley

Kehlani - Kehlani

Saturday Night - PJ Morton

To Whom This May Concern - Jill Scott

Mejor Interpretación de Rap Melódico

This Woman - Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo)

Safe - Cardi B featuring Kehlani

Girl, Get Up. - Doechii featuring SZAE85 - Don Toliver

Watching Us - Wale featuring Leon Thomas

Mejor Canción de Rap

E85 - Don Toliver

Errtime - Cardi B

Girl, Get Up. - Doechii featuring SZA

Let ‘Em Know - T.I.

Spend Dat - Yung Miami

Mejor Álbum de Rap

Dillagence II - Busta Rhymes (& J Dilla)

Am I the Drama? - Cardi B

God Gottaafro & Gold Hoops - RapsodyOctane - Don Toliver

Everything Is a Lot. - WaleBully - Deluxe - Kanye West (Ye)

Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales

The Devil Wears Prada 2 - (Various artists)

Stranger Things Season 5 - (Various artists)

Wicked: For Good - (Various artists)

The Wizard of Oz at Sphere - The Wizard of Oz at Sphere

Wuthering Heights - Charli XCX

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

The Odyssey - Ludwig Göransson, composer

One Battle After Another - Jonny Greenwood, composer

Project Hail Mary - Daniel Pemberton, composer

Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Ludwig Göransson, composerWidow’s Bay - David Fleming, composer

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

House [from “Wuthering Heights”] - John Cale & Charli XCX, songwriters (Charli XCX featuring John Cale)

I Knew It, I Knew You [from “Toy Story 5”] - Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Need Someone [from “the Pitt”] - Andrew Bird, songwriter (Andrew Bird, Gavin Brivik)

No Place Like Home [from “Wicked: For - Good”] Stephen Schwartz, songwriter (Cynthia Erivo)

Runway [from “the Devil Wears Prada 2”] - Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga, Doechii)

Mejor Video Musical

Lost Boys - Phoebe Bridgers

Storm - Gener8ion, Yung Lean

Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande

Click Clack Symphony. - RAYE (featuring Hans Zimmer)

Berghain - Rosalía (featuring Björk & Yves Tumor)

¿Quieres saber más?

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