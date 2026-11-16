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Estos son los nominados a los Grammys 2027

Esta es la lista de artistas que han sido nominados a la noche más importante de la música

Estos son los nominados a los Grammys 2027
Estos son los nominados a los Grammys 2027 Foto: AP
Por:
Mariana Garibay

Se han revelado a los nominados de este año a los Grammys 2027. Este año, destaca el dominio de las mujeres, con RAYE liderando la lista con 11 nominaciones, seguida de Rosalía con 9 y Phoebe Bridgers con 7.

Lista de nominados a los Grammys 2027

Ellos son los nominados al Grammy en cada categoría:

Grabación del Año

  • Man I Need - Olivia Dean
  • Choosin’ Texas - Ella Langley
  • I Just Might - Bruno Mars
  • Where Is My Husband! - RAYE
  • The Cure - Olivia Rodrigo
  • Berghain - Rosalía, Björk, Yves Tumor
  • The Fate of Ophelia - Taylor Swift
  • Dracula - Tame Impala with JENNIE

Álbum del Año

  • Lost Weekend - Phoebe Bridgers
  • The Art of Loving - Olivia Dean
  • Dandelion - Ella Langley
  • The Romantic - Bruno Mars
  • This Music May Contain Hope. - RAYE
  • You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo
  • LUX (Complete Works) - Rosalía
  • The Life of a Showgirl - Taylor Swift

Canción del Año

  • Berghain - Roslía
  • Choosin’ Texas - Ella Langley
  • The Cure - Olivia Rodrigo, songwriters
  • Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande,
  • I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) - Taylor Swift
  • Man I Need - Olivia Dean
  • Risk It All - Bruno Mars
  • Where Is My Husband! - RAYE

Mejor Artista Nuevo

  • Angine de Poitrine
  • Geese
  • Ella Langley
  • Slayyyter
  • Sienna Spiro
  • Don Toliver
  • Remi Wolf
  • The Womack Sisters

Productor del Año (No Clásico)

  • Tony Berg
  • Dernst “D’mile” Emile II
  • Noah Goldstein
  • Miranda Lambert
  • Mike Sabath

Compositor del Año (No Clásico)

  • Amy Allen
  • Édgar Barrera
  • RAYE
  • Joybeth Taylor
  • Theron Thomas

Mejor Canción Latina

  • Ahí - Karol G, Drake
  • ¿Cómo Se Ama? - Jorge Drexler
  • Hasta Jesús Tuvo un Mal Día - Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
  • La Perla - Rosalía
  • Niño - Milo J

Mejor Álbum de Pop Latino

  • No Me Arrepiento de Sentir Tanto - Karol G
  • Femme Fatale - Mon Laferte
  • Muda - Carín León
  • ¿Dónde Es Elafter? - Rawayana
  • Bendito Verano - Elena Rose

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Cosa Nuestra: Capítulo 0 - Rauw Alejandro
  • Omerta - J Balvin, Ryan Castro
  • Hopi Sendé - Ryan Castro
  • Omakase - Alvaro Diaz
  • El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs - Ferxxo Feid
  • Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo

  • Free Spirits - Ca7riel & Paco Amoroso
  • Taracá - Jorge Drexler
  • La Vida Era Más Corta - Milo J
  • Juanesteban - Juanes
  • Shine - Fito Paez

Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana)

  • Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
  • Aunque Me Duela - Lupita Infante
  • La Madrina - Mari Nobre
  • Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P
  • ¡Vida México! - Carlos Rivera

Mejor Interpretación de Música Global

  • Varuvaaiy - Devan Ekambaram featuring Susha
  • Una Flor en Cada Estrella - Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez
  • Bando [Orchestral] - Angélique Kidjo featuring Pharrell Williams & Quavo
  • Porcelana - Rosalía, Dougie F
  • Dai Dai - Shakira, Burna Boy

Mejor Interpretación Solista de Pop

  • Man I Need - Olivia Dean
  • Risk It All - Bruno Mars
  • Where Is My Husband! - RAYE
  • The Cure - Olivia Rodrigo
  • Sauvignon Blanc - Rosalía

Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo

  • Runway - Lady Gaga, Doechii
  • Bring Your Love - Madonna, Sabrina Carpenter
  • Click Clack Symphony. - RAYE featuring Hans Zimmer
  • The Life of a Showgirl - Taylor Swift, Sabrina Carpenter
  • Dracula - Tame Impala with JENNIE

Mejor Álbum Vocal Pop

  • The Art of Loving - Olivia Dean
  • Petal - Ariana Grande
  • The Romantic - Bruno Mars
  • This Music May Contain Hope. - RAYE
  • You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Dance/Electrónico

  • Confessions II - Madonna
  • Sexistential - RobynSoma - Skrillex
  • Wor$t Girl in America - Slayyyter
  • Deadbeat - Tame Impala

Mejor Canción de Rock

  • In the Stars - The Rolling Stones
  • Lost Boys - Phoebe Bridgers
  • My Only Angel - Aerosmith, Yungblud
  • Streets of Minneapolis - Radio Mix - Bruce Springsteen
  • Trinidad - Geese
  • What’s Wrong with Me - Olivia Rodrigo
  • Your Favorite Toy - Foo Fighters

Mejor Álbum de Rock

  • Vol.ii - Angine de Poitrine
  • Your Favorite Toy - Foo Fighters
  • The Wow! Signal - Muse
  • Foreign Tongues - The Rolling Stones
  • Frozen Charlotte - Jack White

Mejor Álbum de Música Alternativa

  • I Must Be Dreaming - Alabama Shakes
  • Lost Weekend - Phoebe Bridgers
  • Music, Fashion, Film - Charli XCX
  • Getting Killed - Geese
  • The Mountain - Gorillaz
  • LUX (Complete Works) - Rosalía

Mejor Álbum de R&B

  • Brown (the Chocolate Edition) - Chris Brown
  • When the City Sleeps - Alex Isley
  • Kehlani - Kehlani
  • Saturday Night - PJ Morton
  • To Whom This May Concern - Jill Scott

Mejor Interpretación de Rap Melódico

  • This Woman - Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo)
  • Safe - Cardi B featuring Kehlani
  • Girl, Get Up. - Doechii featuring SZAE85 - Don Toliver
  • Watching Us - Wale featuring Leon Thomas

Mejor Canción de Rap

  • E85 - Don Toliver
  • Errtime - Cardi B
  • Girl, Get Up. - Doechii featuring SZA
  • Let ‘Em Know - T.I.
  • Spend Dat - Yung Miami

Mejor Álbum de Rap

  • Dillagence II - Busta Rhymes (& J Dilla)
  • Am I the Drama? - Cardi B
  • God Gottaafro & Gold Hoops - RapsodyOctane - Don Toliver
  • Everything Is a Lot. - WaleBully - Deluxe - Kanye West (Ye)

Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales

  • The Devil Wears Prada 2 - (Various artists)
  • Stranger Things Season 5 - (Various artists)
  • Wicked: For Good - (Various artists)
  • The Wizard of Oz at Sphere - The Wizard of Oz at Sphere
  • Wuthering Heights - Charli XCX

Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales

  • The Odyssey - Ludwig Göransson, composer
  • One Battle After Another - Jonny Greenwood, composer
  • Project Hail Mary - Daniel Pemberton, composer
  • Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Ludwig Göransson, composerWidow’s Bay - David Fleming, composer

Mejor Canción Escrita para Medios Visuales

  • House [from “Wuthering Heights”] - John Cale & Charli XCX, songwriters (Charli XCX featuring John Cale)
  • I Knew It, I Knew You [from “Toy Story 5”] - Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)
  • Need Someone [from “the Pitt”] - Andrew Bird, songwriter (Andrew Bird, Gavin Brivik)
  • No Place Like Home [from “Wicked: For - Good”] Stephen Schwartz, songwriter (Cynthia Erivo)
  • Runway [from “the Devil Wears Prada 2”] - Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga, Doechii)

Mejor Video Musical

  • Lost Boys - Phoebe Bridgers
  • Storm - Gener8ion, Yung Lean
  • Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande
  • Click Clack Symphony. - RAYE (featuring Hans Zimmer)
  • Berghain - Rosalía (featuring Björk & Yves Tumor)

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