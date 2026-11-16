Estos son los nominados a los Grammys 2027

Se han revelado a los nominados de este año a los Grammys 2027. Este año, destaca el dominio de las mujeres, con RAYE liderando la lista con 11 nominaciones, seguida de Rosalía con 9 y Phoebe Bridgers con 7.
Lista de nominados a los Grammys 2027
Ellos son los nominados al Grammy en cada categoría:
Grabación del Año
- Man I Need - Olivia Dean
- Choosin’ Texas - Ella Langley
- I Just Might - Bruno Mars
- Where Is My Husband! - RAYE
- The Cure - Olivia Rodrigo
- Berghain - Rosalía, Björk, Yves Tumor
- The Fate of Ophelia - Taylor Swift
- Dracula - Tame Impala with JENNIE
Álbum del Año
- Lost Weekend - Phoebe Bridgers
- The Art of Loving - Olivia Dean
- Dandelion - Ella Langley
- The Romantic - Bruno Mars
- This Music May Contain Hope. - RAYE
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo
- LUX (Complete Works) - Rosalía
- The Life of a Showgirl - Taylor Swift
Canción del Año
- Berghain - Roslía
- Choosin’ Texas - Ella Langley
- The Cure - Olivia Rodrigo, songwriters
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande,
- I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5) - Taylor Swift
- Man I Need - Olivia Dean
- Risk It All - Bruno Mars
- Where Is My Husband! - RAYE
Mejor Artista Nuevo
- Angine de Poitrine
- Geese
- Ella Langley
- Slayyyter
- Sienna Spiro
- Don Toliver
- Remi Wolf
- The Womack Sisters
Productor del Año (No Clásico)
- Tony Berg
- Dernst “D’mile” Emile II
- Noah Goldstein
- Miranda Lambert
- Mike Sabath
Compositor del Año (No Clásico)
- Amy Allen
- Édgar Barrera
- RAYE
- Joybeth Taylor
- Theron Thomas
Mejor Canción Latina
- Ahí - Karol G, Drake
- ¿Cómo Se Ama? - Jorge Drexler
- Hasta Jesús Tuvo un Mal Día - Ca7riel & Paco Amoroso, Sting
- La Perla - Rosalía
- Niño - Milo J
Mejor Álbum de Pop Latino
- No Me Arrepiento de Sentir Tanto - Karol G
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Muda - Carín León
- ¿Dónde Es Elafter? - Rawayana
- Bendito Verano - Elena Rose
Mejor Álbum de Música Urbana
- Cosa Nuestra: Capítulo 0 - Rauw Alejandro
- Omerta - J Balvin, Ryan Castro
- Hopi Sendé - Ryan Castro
- Omakase - Alvaro Diaz
- El Green Print: La Saga (Disc 1) — Feid Vs - Ferxxo Feid
- Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo
- Free Spirits - Ca7riel & Paco Amoroso
- Taracá - Jorge Drexler
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Juanesteban - Juanes
- Shine - Fito Paez
Mejor Álbum de Música Mexicana (incluyendo tejana)
- Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
- Aunque Me Duela - Lupita Infante
- La Madrina - Mari Nobre
- Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P
- ¡Vida México! - Carlos Rivera
Mejor Interpretación de Música Global
- Varuvaaiy - Devan Ekambaram featuring Susha
- Una Flor en Cada Estrella - Kerreke, Mireya, Alex E. Chávez
- Bando [Orchestral] - Angélique Kidjo featuring Pharrell Williams & Quavo
- Porcelana - Rosalía, Dougie F
- Dai Dai - Shakira, Burna Boy
Mejor Interpretación Solista de Pop
- Man I Need - Olivia Dean
- Risk It All - Bruno Mars
- Where Is My Husband! - RAYE
- The Cure - Olivia Rodrigo
- Sauvignon Blanc - Rosalía
Mejor Interpretación Pop de Dúo o Grupo
- Runway - Lady Gaga, Doechii
- Bring Your Love - Madonna, Sabrina Carpenter
- Click Clack Symphony. - RAYE featuring Hans Zimmer
- The Life of a Showgirl - Taylor Swift, Sabrina Carpenter
- Dracula - Tame Impala with JENNIE
Mejor Álbum Vocal Pop
- The Art of Loving - Olivia Dean
- Petal - Ariana Grande
- The Romantic - Bruno Mars
- This Music May Contain Hope. - RAYE
- You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love - Olivia Rodrigo
Mejor Álbum Dance/Electrónico
- Confessions II - Madonna
- Sexistential - RobynSoma - Skrillex
- Wor$t Girl in America - Slayyyter
- Deadbeat - Tame Impala
Mejor Canción de Rock
- In the Stars - The Rolling Stones
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
- My Only Angel - Aerosmith, Yungblud
- Streets of Minneapolis - Radio Mix - Bruce Springsteen
- Trinidad - Geese
- What’s Wrong with Me - Olivia Rodrigo
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
Mejor Álbum de Rock
- Vol.ii - Angine de Poitrine
- Your Favorite Toy - Foo Fighters
- The Wow! Signal - Muse
- Foreign Tongues - The Rolling Stones
- Frozen Charlotte - Jack White
Mejor Álbum de Música Alternativa
- I Must Be Dreaming - Alabama Shakes
- Lost Weekend - Phoebe Bridgers
- Music, Fashion, Film - Charli XCX
- Getting Killed - Geese
- The Mountain - Gorillaz
- LUX (Complete Works) - Rosalía
Mejor Álbum de R&B
- Brown (the Chocolate Edition) - Chris Brown
- When the City Sleeps - Alex Isley
- Kehlani - Kehlani
- Saturday Night - PJ Morton
- To Whom This May Concern - Jill Scott
Mejor Interpretación de Rap Melódico
- This Woman - Busta Rhymes (& J Dilla featuring D’Angelo)
- Safe - Cardi B featuring Kehlani
- Girl, Get Up. - Doechii featuring SZAE85 - Don Toliver
- Watching Us - Wale featuring Leon Thomas
Mejor Canción de Rap
- E85 - Don Toliver
- Errtime - Cardi B
- Girl, Get Up. - Doechii featuring SZA
- Let ‘Em Know - T.I.
- Spend Dat - Yung Miami
Mejor Álbum de Rap
- Dillagence II - Busta Rhymes (& J Dilla)
- Am I the Drama? - Cardi B
- God Gottaafro & Gold Hoops - RapsodyOctane - Don Toliver
- Everything Is a Lot. - WaleBully - Deluxe - Kanye West (Ye)
Mejor Banda Sonora Compilada para Medios Visuales
- The Devil Wears Prada 2 - (Various artists)
- Stranger Things Season 5 - (Various artists)
- Wicked: For Good - (Various artists)
- The Wizard of Oz at Sphere - The Wizard of Oz at Sphere
- Wuthering Heights - Charli XCX
Mejor Banda Sonora Original para Medios Visuales
- The Odyssey - Ludwig Göransson, composer
- One Battle After Another - Jonny Greenwood, composer
- Project Hail Mary - Daniel Pemberton, composer
- Star Wars: The Mandalorian and Grogu - Ludwig Göransson, composerWidow’s Bay - David Fleming, composer
Mejor Canción Escrita para Medios Visuales
- House [from “Wuthering Heights”] - John Cale & Charli XCX, songwriters (Charli XCX featuring John Cale)
- I Knew It, I Knew You [from “Toy Story 5”] - Jack Antonoff & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)
- Need Someone [from “the Pitt”] - Andrew Bird, songwriter (Andrew Bird, Gavin Brivik)
- No Place Like Home [from “Wicked: For - Good”] Stephen Schwartz, songwriter (Cynthia Erivo)
- Runway [from “the Devil Wears Prada 2”] - Henry Walter, Jaylah Hickmon, Dernst “D’mile” Emile II, Stefani Germanotta, Jayda Love, Bruno Mars & Andrew Watt, songwriters (Lady Gaga, Doechii)
Mejor Video Musical
- Lost Boys - Phoebe Bridgers
- Storm - Gener8ion, Yung Lean
- Hate That I Made You Love Me - Ariana Grande
- Click Clack Symphony. - RAYE (featuring Hans Zimmer)
- Berghain - Rosalía (featuring Björk & Yves Tumor)
¿Quieres saber más?
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