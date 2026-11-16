Karol G pospone show en la CDMX por causas de salud

La intérprete, el pasado viernes en la capital del país.

La cantante colombiana Karol G reprogramó el concierto que tenía agendado ayer en el Estadio GNP Seguros por motivos de salud, anunció ayer OCESA cerca de las 16:00 horas, por lo que hubo fans que en redes sociales reclamaron que no se informara en la mañana.

“Un poco de respeto significaría avisar por lo menos esta mañana, no cuando hay personas que ya estábamos afuera porque somos foráneos”, dijo uno de los usuarios. Mientras que otro señaló: “Venimos desde otro estado, seis horas en carretera. Fatal”.

El concierto ahora será el próximo 17 de noviembre. “Esta decisión se ha tomado priorizando su salud y bienestar”, se detalló en un comunicado.

Se informó que Karol G “agradece de corazón todo el cariño y la energía que le han brindado durante estos días, y agradece su comprensión en este momento”.

La originaria de Medellín comenzó en la Ciudad de México su gira Viajando Por El Mundo Tropitour el pasado viernes; la segunda fecha fue el sábado, cuando tuvo como invitada especial a Belinda. Serán tres conciertos en la capital.

Quienes no puedan asistir el próximo martes podrán pedir su reembolso.