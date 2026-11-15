Considerado como la figura que transformó el narcotráfico de México en una estructura empresarial con alcance político y trasnacional, Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como el “Jefe de Jefes”, dejó una huella que trascendió las crónicas policiales para instalarse de lleno en la cultura audiovisual.

Su ascenso como fundador del Cártel de Guadalajara en las décadas de los setenta y ochenta, así como su posterior caída tras el caso de Enrique “Kiki” Camarena, lo convirtieron en una figura central para entender el origen de las grandes organizaciones criminales del país.

Miguel Ángel Félix Gallardo ı Foto: Especial

Así retratan las series a Miguel Ángel Félix Gallardo

A lo largo de los últimos años, diversas producciones televisivas y plataformas de streaming han reconstruido su historia desde distintas ópticas, oscilando entre el drama histórico y el relato documental.

Por un lado, en la serie de Netflix, Narcos: México podemos ver el retrato más emblemático y detallado del capo. En las dos primeras temporadas de la serie, Diego Luna encarna a un Félix Gallardo calculador, silencioso y con mentalidad de empresario.

La trama muestra su pasado como policía judicial en Sinaloa, su visión para unificar las plazas bajo la federación del Cártel de Guadalajara junto a Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”), sus nexos con las altas esferas del poder político mexicano y su eventual caída tras el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985. Para construir el papel, Luna se basó exclusivamente en archivos periodísticos y documentales, evitando cualquier contacto directo con el capo.

También aparece retratado en la serie biográfica de Univisión y Netflix titulada El Chapo. En esta serie serie biográfica centrada en Joaquín Guzmán Loera, Félix Gallardo aparece como un personaje recurrente clave durante la primera temporada, interpretado por el actor Ricardo Lorenzana.

Aquí es retratado como “El Padrino” y el patriarca absoluto de la vieja guardia en los años ochenta: una figura autoritaria que reparte los territorios y bajo cuya sombra comienzan a operar figuras emergentes como el propio “Chapo” Guzmán, Héctor “El Güero” Palma y los hermanos Arellano Félix, antes de que su captura en 1989 desatara la fragmentación y las guerras entre cárteles.

Así retratan a Miguel Ángel Félix en la serie biográfica de El Chapo de Univisión y Netflix ı Foto: Especial

Más allá de la ficción dramatizada, producciones documentales como The Last Narc abordan su figura mediante reconstrucciones y testimonios directos de exagentes de la DEA e informantes.

En estos relatos, su imagen deja de lado el matiz psicológico de los dramas televisivos para presentarlo como una pieza dentro de un entramado de corrupción institucional, espionaje y pactos políticos durante la Guerra Fría en América Latina.

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