Estos son los corridos de Miguel Ángel Félix Gallardo, el Jefe de Jefes

Este domingo 15 de noviembre, se dio a conocer la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como ‘El Jefe de Jefes’, quien fue uno de los fundadores del Cartel de Guadalajara.

A través de los años, el narcotraficante mexicano no solo fue un personaje conocido en la cultura popular que dejó huella en la historia de México, ya que también fue retratado en contenido audiovisuales y en corridos.

Miguel Ángel Félix Gallardo ı Foto: DEA

Los corridos para Miguel Ángel Félix Gallardo

Los temas más representativos dedicados o vinculados a su historia son:

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“Jefe de Jefes” – Los Tigres del Norte

Aunque popularmente se le ha vinculado con Félix Gallardo debido al icónico apodo con el que se le conoce al capo, su compositor, Teodoro Bello, ha aclarado en diversas ocasiones que el tema no fue escrito específicamente para él ni para ninguna otra figura del narcotráfico. Sin embargo, el título y la fuerza de la letra convirtieron a la canción en el himno por excelencia asociado a su jerarquía.

“Corrido a Félix Gallardo” – Los Jilgueros del Pico Real

Uno de los temas clásicos y más directos que relatan su historia, ascenso e influencia en el mundo criminal.

“Félix Gallardo” – Revolver Cannabis

Una versión más moderna dentro del género urbano-norteño que aborda pasajes de su vida y operaciones.

“Miguel Ángel Félix Gallardo / La Caída de un Monarca” – Explosión Norteña

Un corrido enfocado en marcar el declive y la captura del considerado “primer gran capo” de México.

Temas como “Miguel Félix Gallardo”, interpretado por la Banda Culiacancito y “Corrido a Don Félix Gallardo” de Luis Rosas también forman parte del repertorio popular que inmortalizó su paso por el narcotráfico en las décadas de 1970 y 1980.

Además, en canciones como “AMG”,“PRC” o “El Belicón” de los exponentes actuales del regional mexicano y los narcocorridos, aunque no llevan su nombre en el título, son constantes las referencias a “Guadalajara”, “la perla”, “los años 80” y “los patrones de antes”, elementos que remiten directamente a la era que encabezó Félix Gallardo.

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