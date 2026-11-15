Revelan icónica escena de la nueva serie de Harry Potter | VIDEO

Cada vez estamos más cerca de conocer la nueva versión de Harry Potter a través de una serie en la plataforma de HBO Max, lo que ha desatado debate por quienes consideran que la saga de películas es icónica e insuperable.
Sin embargo, esta producción promete profundizar en la historia del protagonista y su primer año en Hogwarts, así como su acercamiento a personajes entrañables como Albus Dumbledore, Hermione Granger y Ron Weasley.
Muestran escena de la nueva serie de Harry Potter
La plataforma de streaming se ha mostrado confiada sobre el proyecto y han compartido ya un tráiler y una escena de la primera temporada de la historia creada por J. K. Rowling.
Así retratan las series a Miguel Ángel Félix Gallardo
Ahora, HBO compartió un vistazo a una de las escenas más emblemáticas del mundo mágico, el banquete de inicio de curso en el Gran Comedor de Hogwarts.
En el adelanto, pordemos ver a los estudiantes reunidos en el Gran Comedor mientras corean el nombre de Dumbledore, interpretado por John Lithgow. Después, aparecen varios platillos sobre la mesa y todos comienzan a disfruta de la comida.
La escena también muestra una conversación entre Dumbledore y Minerva McGonagall, personaje interpretado por Janet McTeer, quienes se muestran emocionados a la llegada de Potter e incluso lo comparan con su padre, James.
Rápidamente, en redes sociales comenzaron a opinar sobre la producción, muchos celebrando el reinicio de la saga y a sus actores infantiles, así como la oportunidad de adentrarse a profundidad en el mundo mágico.
Otros sin embargo criticaron detalles de la producción y rápidamente compararon la misma con la película original, además de señalar la iluminación de ser muy fría para el ambiente cálido que representa a Hogwarts. Te dejamos algunas reacciones:
- “Creo que sí será como el Dumbledore de los libros”.
- “Muy bien con este clip me compraron”.
- “¿Por qué está grabado como un sketch de SNL?“.
- “Se ve muy frío. Me gusta el calor orgánico de la gradación del original”.
- “No. Sigo prefiriendo el original”.
La serie de Harry Potter y la piedra filosofal se estrena esta próxima Navidad a través de la plataforma de HBO Max, donde conoceremos a profundidad la historia de ‘El niño que vivió’.
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