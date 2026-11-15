Revelan icónica escena de la nueva serie de Harry Potter | VIDEO

Revelan escena de la nueva serie de Harry Potter y fans la critican

Cada vez estamos más cerca de conocer la nueva versión de Harry Potter a través de una serie en la plataforma de HBO Max, lo que ha desatado debate por quienes consideran que la saga de películas es icónica e insuperable.

Sin embargo, esta producción promete profundizar en la historia del protagonista y su primer año en Hogwarts, así como su acercamiento a personajes entrañables como Albus Dumbledore, Hermione Granger y Ron Weasley.

Muestran escena de la nueva serie de Harry Potter

La plataforma de streaming se ha mostrado confiada sobre el proyecto y han compartido ya un tráiler y una escena de la primera temporada de la historia creada por J. K. Rowling.

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Ahora, HBO compartió un vistazo a una de las escenas más emblemáticas del mundo mágico, el banquete de inicio de curso en el Gran Comedor de Hogwarts.

En el adelanto, pordemos ver a los estudiantes reunidos en el Gran Comedor mientras corean el nombre de Dumbledore, interpretado por John Lithgow. Después, aparecen varios platillos sobre la mesa y todos comienzan a disfruta de la comida.

La escena también muestra una conversación entre Dumbledore y Minerva McGonagall, personaje interpretado por Janet McTeer, quienes se muestran emocionados a la llegada de Potter e incluso lo comparan con su padre, James.

Rápidamente, en redes sociales comenzaron a opinar sobre la producción, muchos celebrando el reinicio de la saga y a sus actores infantiles, así como la oportunidad de adentrarse a profundidad en el mundo mágico.

Otros sin embargo criticaron detalles de la producción y rápidamente compararon la misma con la película original, además de señalar la iluminación de ser muy fría para el ambiente cálido que representa a Hogwarts. Te dejamos algunas reacciones:

“Creo que sí será como el Dumbledore de los libros”.

“Muy bien con este clip me compraron”.

“¿Por qué está grabado como un sketch de SNL?“.

“Se ve muy frío. Me gusta el calor orgánico de la gradación del original”.

“No. Sigo prefiriendo el original”.

La serie de Harry Potter y la piedra filosofal se estrena esta próxima Navidad a través de la plataforma de HBO Max, donde conoceremos a profundidad la historia de ‘El niño que vivió’.

This new Harry Potter looks so lifeless man in all aspects. pic.twitter.com/NeLhmHNTpW — cinegeek (@cinegeek69) November 15, 2026

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