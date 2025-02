¿Quién es John Lithgow? El nuevo Dumbledore para la serie de Harry Potter en MAX

El actor de 78 años de edad, John Lithgow, ha confirmado que formará parte de la serie de MAX de Harry Potter como Albus Dumbledore, el director de la honorable escuela de magia y hechicería, Hogwarts. Si bien hasta ahora el contrato no está cerrado, es un hecho que veremos al actor bajo la túnica del importante personaje.

John Lithgow será Albus Dumbledore

“Bueno, para mí fue una sorpresa total. Me acaban de llamar por teléfono en el Festival de Cine de Sundance para otra película, y no fue una decisión fácil porque me va a definir para el último capítulo de mi vida, me temo”, expresó John Lithgow sobre su elección de dar vida a Dumbledore en la serie de Harry Potter.

YA ES OFICIAL: John Lithgow será Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter para Max.



John Lithgow: "No ha sido una decisión fácil porque va a definir el último capítulo de mi vida. Estoy muy emocionado. Tendré 87 años cuando termine, pero he dicho que sí". pic.twitter.com/Wx27H8mRls — El Profeta (@EiProfeta) February 25, 2025

“Estoy muy emocionado. Algunas personas maravillosas están volviendo a centrar su atención en Harry Potter. Por eso ha sido una decisión tan difícil. Tendré unos 87 años cuando llegue la fiesta de despedida, pero he dicho que sí”, expresó.

¿Quién es John Lithgow?

John Arthur Lithgow es un actor americano nacido en 1945, por lo que tiene 78 años de edad. En su carrera, ha ganado varios premios Emmy y Tony; además, ha sido dos veces nominado al Oscar. En 2010 ganó un Globo de Oro gracias a su personaje de Arthur Mitchell en la serie Dexter.

Lithgow vive en Los Ángeles, aunque tiene una casa en Yorkshire. Ha estado casado dos veces, con Jean Taynton entre 1966 y 1980, y con Mary Yeager desde 1981; tiene tres hijos de nombres Ian, Phoebe y Nathan.

Además, es un pastor registrado del Rose Ministries. Su papel más reciente fue en la película nominada al Oscar, Cónclave, donde interpreta al Cardenal Tremblay. También ha formado parte de Interestelar, Los asesinos de la luna, Footloose y The Old Man.

Los actores que han encarnado a Dumbledore

Han sido varios los actores que ha interpretado a Albus Dumbledore en las películas sobre el universo de Harry Potter. Quizás el más famoso es la versión de Michael Gambon de las películas originales, quien tomó el lugar de Richard Harris por el fallecimiento del actor en el año 2002 (por este motivo solo aparece hasta la segunda película).

Su versión más joven es interpretada por Toby Regbo en Animales Fantásticos y dónde encontrarlos y en la misma serie de películas, vemos una versión más madura siendo interpretada por Jude Law. Ahora, será el turno de John Lithgow para impresionar con el legendario personaje en la serie de Harry Potter.