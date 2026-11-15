Valentín Elizalde, conocido como El Gallo de Oro, fue asesinado hace dos décadas. El caso volvió a llamar la atención recientemente pues se estrenó la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro, que retoma el testimonio de Fausto Tano Elizalde, quien en 2006 fue acusado de “ponerle un cuatro” al artista.

Además, hace un par de meses la familia del intérprete aseguró que existe un nuevo peritaje que permanece bajo resguardo. El documento plantea dudas sobre la presencia de Tano, primo del intérprete y único sobreviviente del ataque.

¿Quién es Tano, el primo de Valentín Elizalde que sobrevivió al ataque en el que murió el cantante?

Fausto Tano Elizalde nació en Guasave, Sinaloa, y desde niño recibió el apodo de “Tano”, una historia que él mismo contó que proviene de una anécdota familiar que ocurrió durante su infancia.

Más allá del parentesco entre el músico y el cantante de “Vete Ya”, mantuvo una relación muy cercana con Valentín Elizalde, ya que ambos tenían apenas tres años de diferencia y compartieron gran parte de su vida privada y profesional.

Incluso en varias canciones de El Gallo de Oro se le oye decir “Ahí te va, Tano”, haciendo referencia a su querido primo. La frase se convirtió en un sello personal del cantante.

La madrugada del 25 de noviembre de 2006, tras un concierto en Reynosa, Tamaulipas, la camioneta en la que viajaba Valentín Elizalde sufrió un ataque armado que cobró la vida del artista, de su representante Mario Mendoza y de su chofer Reynaldo Ballesteros.

Sólo Tano sobrevivió, aunque recibió varios impactos de bala. Es por ello que el músico fue una de las personas cercanas a Valentín que participó en la serie Valentín: La muerte del Gallo de Oro de HBO.

Su música sigue viva. Las preguntas sobre su muerte, también.



A 20 años de su asesinato, descubre la historia detrás de #ValentínElizalde, las teorías sobre sus últimas horas y los testimonios que buscan reconstruir lo que ocurrió.



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¿Qué dice el nuevo peritaje sobre Tano Elizalde y lo que habría ocurrido la noche que asesinaron a Valentín Elizalde?

En agosto de este año, la familia de Valentín Elizalde reveló que existe un peritaje que permaneció durante años bajo resguardo de Camila Valencia, madre de El Gallo de Oro, y que actualmente está en manos de las hijas del intérprete.

De acuerdo con las declaraciones de Francisco El Gallo Elizalde y Jesús El Flaco Elizalde, el documento pondría en duda que Tano Elizalde viajaba dentro de la camioneta cuando ocurrió el ataque.

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