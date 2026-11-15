Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris: ‘Lo peor que te puede pasar’ | VIDEO

Doña Alegría recuerda la muerte de su hijo Toño de Nigris: ‘Lo peor que te puede pasar’

Doña Alegría protagonizó un momento emotivo en La Mansión VIP 2 al recordar la muerte de su hijo Antonio de Nigris, futbolista conocido como Toño o El Tano mientras desarrollaba su carrera deportiva en Grecia en el año 2009.

En ese sentido, la creadora de contenido recordó cómo recibió la noticia del fallecimiento del famoso y el profundo dolor detrás de la pérdida, así como que tardó en enterarse de lo sucedido.

🕯️ ¡RECORDANDO A TOÑO DE NIGRIS! 🙏💔



En La Mansión VIP colocaron un altar por su aniversario luctuoso, donde Doña Alegría expresó: “Gracias por ser el mejor hijo del mundo... te extraño demasiado, eres una leyenda”. 🕊️⚽️#ToñoDeNigris #Rayados #FutbolMexicano pic.twitter.com/PKLOOFijLX — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 15, 2026

Doña Alegría recuerda la muerte de Toño de Nigris

Fue en una conversación con varios participantes de La Mansión VIP que Doña Alegría relató que no recibió la noticia de la muerte de Toño de inmediato: “Me mandan al hospital, pero en el hospital ya estaba muerto. Ay, horrible. Y a mí no me hablaron hasta después”, contó ante sus compañeros.

“Todo el mundo sabía que estaba muerto y yo no sabía”, lamentó ella al borde del llanto, por lo que recibió muestras de apoyo por parte de sus compañeros del programa mientras ella trataba de componerse.

Después, la mujer reflexionó al decir que “lo peor que te puede pasar en la vida es que se te muera un hijo. Es lo peor”, expresó y aseguró que no se lo desea ni a su peor enemigo.

Doña Alegria cuenta como su hijo Toño perdió la vida. Hoy justamente esta se están cumpliendo 17 años desde su fallecimiento. 💔#LaMansionVip #LaMansionVIP2 pic.twitter.com/UkG9PEvMsp — ★ Blueeye ★ (@bblueyeee) November 15, 2026

Asimismo, Doña Lety expresó que hubo todo tipo de señales, pero que él no se cuidó. “Le avisaron, le dijero y todo. No entiendo cómo autorizó Turquía para venderlo”, dijo al explicar que no debio haber sucedido así.

También recordó que fue su hijo Poncho de Nigris quien viajó a Grecia para realizar los trámites y acompañar el proceso de regreso a México.

Antonio de Nigris falleció durante la madrugada del 16 de noviembre de 2009 en Lárisa, Grecia, donde jugaba para el AE Larisa. Según información médica, él despertó con fuertes dolores en el pecho. Aunque su esposa solicitó una ambulancia, el delantero murió durante el traslado al hospital a consecuencia de un problema cardíaco.

El futbolista tenía 31 años cuando murió y dejó a su esposa, Sonia Guerra, y a su hija Miranda. Su fallecimiento representó un golpe especialmente doloroso para la familia.

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