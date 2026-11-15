¿Quién quedó eliminado de La Mansión VIP 2 este 15 de noviembre del 2026?

¿Quién salió de La Mansión VIP 2 este 15 de noviembre del 2026?

Este domingo 15 de noviembre se revela al primer eliminado de La Mansión VIP 2, el reality show de HotSpanish que ha sabido conquistar a la audiencia digital al reunir a algunas de las personalidades más destacadas del Internet en México.

La tabla de nominación que define el futuro de los primeros en riesgo quedó conformada por Bellakath, Doña Alegría, La Cukis y Abel Robles, este último registrando el puntaje más bajo en las tablas iniciales de popularidad mientras la audiencia define su permanencia a través de las transmisiones en vivo.

¿Quién fue eliminado de La Mansión VIP 2?

Se revela al eliminado este domingo. Poco antes del programa, lo que llamaba la atención era una cercanía considerable entre los votos en apoyo a Bellakath y a Abel Robles, por lo que el público señaló que alguno de ellos se convertiría en el eliminado.

¿Qué pasa en La Mansión VIP?

En los últimos días, la segunda temporada de La Mansión VIP ha estado marcada por una intensa convivencia, tensiones y salidas inesperadas que han revolucionado la casa.

Las polémicas no tardaron en aparecer entre los 16 famosos y creadores de contenido, destacando momentos de alta tensión como la fuerte discusión protagonizada por Doña Alegría, quien amenazó con renunciar al reality tras sentirse desplazada y desilusionada por las dinámicas del grupo.

Además, en redes sociales destacaron los reclamos por parte de los seguidores debido a confusiones técnicas con los votos y el sistema de donaciones del Super Chat.

Hubo polémica en la primera fiesta de este viernes. donde Paola Suárez fue tachada de mala copa por su comportamiento; después, Karely Ruiz y Bellakath protagonizaron un desencuentro con Odette Orlena, a quien tacharon de sucia por no querer limpiar antes de comer.

Una de las personalidades que más ha destacado ha sido La Cukis, quien ha causado sensación e incluso recibió un mensaje de Kenia Os, un momento que generó gran sorpresa y emoción.

Finalmente, tras las primeras pruebas y dinámicas de estrategia, la tensión escaló de cara a la primera gala de eliminación de este domingo 15 de noviembre.

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