Maserati MC20: Este es el lujoso carro de Karely Ruiz que cuesta millones

La participación de Karely Ruiz en La Mansión VIP ha llenado las redes sociales de diversos clips que hacen reír a sus seguidores, incluyendo uno en el que Tony Aguirre le pide prestado su Maserati MC20.

Karely Ruiz es una de las participantes de La Mansión VIP más destacadas, pues la creadora de contenido ha logrado dejar que sus seguidores conozcan nuevas facetas de ella.

Karely ha generado gran parte de sus ingresos económicos gracias a la creación de contenido para adultos, lo que le ha permitido hacerse de bienes de lujo como su Maserati MC20.

El Maserati MC20 en color gris de Karely Ruiz desató la polémica desde que esta compartió en 2023 que se había comprado el auto de lujo como regalo por su cumpleaños número 23.

¿Cuánto cuesta el Maserati MC20 de Karely Ruiz?

El Maserati MC20 que Karely Ruiz adquirió en 2023 tiene un costo estimado en más 3 millones de pesos, llegando hasta los más 7 millones de pesos según la versión que se adquiera y cuánto se personalice.

Este vehículo superdeportivo italiano destaca no solamente por cómo luce su diseño en fibra de carbono de alta tecnología, sino porque cuenta con una gran potencia, una aceleración contundente.

La estructura del monocasco ultraligero del MC20 está pensada para garantizar seguridad, dinamismo y agilidad; y de acuerdo con la página oficial de Maserati, cuenta con cuatro modos de conducción:

Wet: Control absoluto y adherencia superior en asfalto húmedo o condiciones de baja tracción

GT: Equilibrio perfecto entre confort, suavidad y rendimiento para el manejo cotidiano

Sport: Respuesta inmediata del motor y suspensión rígida para liberar todo el carácter deportivo

Corsa: La máxima expresión de pista: aceleración extrema, sonido puro y tracción optimizada para el circuito

Este vehículo lujoso cuenta con elementos superdeportivos al interior, pensados en brindar una experiencia práctica y sin distracciones al momento de conducir, incluyendo su sistema de sonido Sonus Faber High.

Uno de los elementos más característicos del Maserati MC20 son sus puertas que simulan alas de mariposa, combinando estética e ingeniería para desplegarse de manera impactante al momento de abrirlas.

La potencia máxima del Maserati MC20 es de 630 CV, su velocidad máxima es de 325 kilómetros por hora, con una aceleración de 2,9 segundos, un esquema de motor V6, y un peso total de mil 500 kilogramos.

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