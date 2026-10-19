Karely Ruiz invitará a fans a su lujosa fiesta de cumpleaños, ¿cómo asistir?

Karely Ruiz está muy cerca de cumplir los 26 años de edad el próximo 28 de octubre y piensa hacer algo muy especial para celebrarlo, pues piensa invitar a algunos de sus fans a una lujosa fiesta por ese motivo.

Es bien sabido que la influencer y modelo de OnlyFans mantene una relación cercana con sus seguidores hasta cierto punto, ya que en diversas ocasiones realiza rifas o decide donar a algunos de ellos.

Karely Ruiz invita a fans a su cumpleaños; así podrás asistir

Karely Ruiz anunció que el próximo jueves 22 de octubre piensa celebrar su cumpleaños que tendrá una temática de mascarada, aunque de momento se desconoce dónde se llevará a cabo el evento y cuál será la lista de invitados.

Según la influencer Dayane Chrissel, la modelo de OnlyFans ya prepara cada detalle de la fiesta e invitó a varias figuras del entretenimiento, además de que un grupo de admiradores también tendría oportunidad de asistir.

Con millones de seguidores en sus plataformas digitales, Karely Ruiz se ha convertido en una de las creadoras de contenido mexicanas con mayor presencia en redes sociales. Su popularidad también ha despertado interés por distintos aspectos de su vida personal, sus proyectos y las celebraciones privadas que organiza.

De momento, no se sabe cuál será la dinámica con la que Karely va a seleccionar a sus seguidores, por lo que se espera que comparta la información en los próximos días anteriores a la fiesta.

En redes sociales, los Internautas comentaron su emoción por la posibilidad de ir a una fiesta lujosa de Karely Ruiz con otras celebridades.

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