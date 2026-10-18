¿Quién es la máscara? 2026: ¿Quién es Rito Cangurito? Esta es su identidad

Rito Cangurito es un pequeño canguro que se presentó en el escenario de ¿Quién es la máscara? 2026 acompañado de su mamá cangura y de su hermanito canguro.

Quién es Rito Cangurito de ¿Quién es la máscara? 2026

La famosa detrás de Rito Cangurito de ¿Quién es la máscara? 2026 es la actriz Verónica Montes, quien sorprendió a los fans con su revelación, ya que las apuestas se inclinaban hacia otras celebridades, por ejemplo, muchos de los fans creía que Rito Cangurito era Elaine Haro.

Verónica Montes es Rito Cangurito de ¿Quién es la máscara? 2026 ı Foto: Especial

¿Quién es Verónica Montes?

Verónica Montes nació el 17 de febrero de 1990 en Lima, Perú. Es nieta de españoles e hija de peruanos. Desde los 3 años comenzó a trabajar en comerciales y como imagen de varias marcas.

A los 9 años empezó a estudiar baile y actuación, y a los 10 se mudó con su familia a Miami, Estados Unidos. Allí estudió negocios y comunicaciones, además de tomar cursos de canto, baile y dicción. Se formó como actriz con figuras como Adriana Barraza y el director Luis Mandoki.

Su carrera arrancó en 2007 al participar como finalista en el concurso Nuestra Belleza Latina, lo que le abrió puertas en la televisión. Debutó en 2008 con la telenovela Amor comprado, a la que siguieron producciones grabadas en Miami como Perro amor, Eva Luna, Natalia del Mar, Por siempre mi amor y Amor sin reserva. En 2013 se estableció en México para consolidarse en la industria hispana más importante.

El salto a la fama llegó en 2015 con el papel de “La Condesa” en El señor de los cielos, junto a Rafael Amaya. Luego interpretó a Lizbeth Álvarez en La piloto (2017) y a la villana Kika Braun en Papá a toda madre (2017-2018), junto a Maite Perroni y Sebastián Rulli, un personaje que el público terminó queriendo.

También debutó en teatro con Una pareja de 3, participó en series como 40 y 20 y Promesas de campaña, y protagonizó su primera película, Padre se busca (2019).

En años posteriores incursionó en el doblaje como en Trolls 2 y Baby Boss 2, reality shows como La casa de los famosos y nuevas producciones: Parientes a la fuerza, Amores que engañan, la película Que padre… es mi familia y El maleficio (2023). Radicada en México, continúa activa en televisión, cine y proyectos internacionales, consolidándose como una de las actrices peruanas más reconocidas en el medio hispano.

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