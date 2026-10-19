¿Qué es el fantasy bra de Victoria’s Secret que lució Kylie Jenner y cuál es su precio?

Kylie Jenner rompió el Internet al debutar como modelo en el desfile de Victoria’s Secret, donde apareció luciendo no menos que el Fantasy Bra, marcando así uno de los momentos más icónicos de esta edición.

Cabe recordar que la empresaria estadounidense había declarado en sus años de juventud sobre su deseo de ser modelo, pero al final lo dejó a un lado para formar su imperio desde otro lado.

KYLIE JENNER MAKES HER VS FASHION SHOW DEBUT pic.twitter.com/4yjfv9CvR4 — ً (@americanreqiuem) October 19, 2026

Durante el Victoria’s Secret Fashion Show en Los Ángeles, la faamosa cruzó la pasarela con unas enormes alas blancas clásicas mientras recibía el apoyo de su mamá, Kriss Jenner, y su novio Timothée Chalamet.

¿Qué es el Fantasy Bra de Victoria’s Secret y cuánto cuesta?

El Fantasy Bra es una pieza de lencería de alta joyería creada cada año (o de forma periódica) por la marca en colaboración con prestigiosas firmas de orfebrería.

En ese sentido, se trata de una pieza de joyería que a través de los años ha sido confeccionada con oro, diamantes y piedras preciosas, a menudo dejando de lado la tela.

Es considerado el objeto de lencería más caro del mundo con precios que han oscilado desde 1 millón de dólares hasta los 50 millones de dólares de la edición más reciente.

El primero de los Fantasy Bra fue utilizado por Claudia Schiffer en 1996 en un promocional; la prenda con alrededor de 100 quiltes de diamantes fue posteriormente utilizado en una pasarela en 1999 por Tyra Banks.

Tras esto, han existido varios nuevos diseños de esta importante pieza de Victoria’s Secret. El de Kylie Jenner, es considerado como el Fantasy Bra más caro de la historia, de acuerdo con Jacob and Co, la compañía que lo creó.

La pieza utilizó oro de 18 quilates y 4 mil 410 diamantes naturales colocados uno por uno; al centro, incluyó un diamante amarillo natural de fantasía de 75,54 quilates, rodeado de diamantes blancos en seis formas distintas.

“Lo que comenzó como un boceto a lápiz se convirtió en una obra maestra de la ingeniería de joyería. Elaborada a partir de 3.218 componentes diseñados individualmente, la creación se mueve con el cuerpo como si fuera lencería, combinando el esplendor de la alta joyería con la fluidez de la moda”, define la marca detrás de la pieza.

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