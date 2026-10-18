Kylie Jenner debuta como Ángel de Victoria’s Secret con bra de 50 mdd; su participación es criticada

La pasarela de Victoria’s Secret revivió una de sus tradiciones más icónicas con el regreso del Fantasy Bra, una pieza de alta joyería que no aparecía en el desfile desde 2018.

Para marcar el regreso de esta icónica creación, la firma eligió a Kylie Jenner, una de las figuras más influyentes de redes sociales, como la encargada de lucir el exclusivo diseño de 50 millones de dólares, según Vogue. Sin embargo, esta decisión causó críticas pues usuarios señalaron que la empresaria no sabe modelar.

Kylie Jenner debuta como Ángel de Victoria’s Secret con el Fantasy Bra de 50 millones de dólares

Kylie Jenner apareció sobre la pasarela del Victoria’s Secrets Fashion Show de este domingo con una minifalda vaporosa, tacones transparentes y las clásicas alas blancas de la marca. Sin embargo, todas las miradas se concentraron en el Fantasy Bra, considerado el más costoso en la historia de Victoria’s Secret pues tiene un valor de 50 millones de dólares, según Vogue.

É LÓGICO QUE O SUTIÃ MAIS CARO DO MUNDO SERIA USADO PELA MILIONÁRIA MAIS LINDA DO MUNDO ✨ pic.twitter.com/e1dXUxTVCi — Acervo Kylie Jenner (@acervokyjenner) October 19, 2026

De acuerdo con el medio, el Fantasy Bra tiene 4 mil 410 diamantes naturales y un diamante amarillo Fancy Vivid de 75.54 quilates con corte radiante en el centro. Un equipo de 15 artesanos dedicó más de mil horas a la fabricación de la pieza, que pesa cerca de 1.8 kilogramos.

El diseño, realizado en colaboración con el joyero Jacob Arabo, fundador de Jacob & Co., utiliza más de 4 mil 400 diamantes distribuidos en siete cortes distintos: ángel, corazón, pera, marquesa, oval, radiante y brillante redondo. Además, los artesanos emplearon cuatro técnicas de pulido para potenciar el brillo de las gemas.

kylie jenner walking the runway at the 2026 victoria’s secret fashion show. pic.twitter.com/nv8OSSzNrY — 21 (@21metgala) October 19, 2026

La participación de Kylie Jenner en el desfile de Victoria’s Secret es duramente criticada

Tras su pasarela en el desfile de Victoria’s Secret, Kylie Jenner fue criticada en redes sociales pues su participación dejó mucho que desear.

Usuarios señalaron que su postura, la forma en que caminó con los tacones y sus poses no son adecuadas para un evento de esta magnitud, por lo que debieron elegir a una verdadera modelo para llevar el Fantasy Bra.

Algunos comentarios en las redes de la marca fueron:

“¡Terrible decisión! ¡Una falta de respeto a las verdaderas modelos!"

“El peor desfile de toda la historia de Victoria Secret, felicidades”

“Imagínate ser modelo trabajadora y luego solo se lo dieron para alguien famoso. Me gusta Kylie pero esta no fue una buena decisión”

Pese a todo, su novio, Timothée Chalamet, y su madre, Kris Jenner, estaban en la primera fila animándola.

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