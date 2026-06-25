Exchef denuncia a Kylie Jenner por acoso laboral; sufrió un aborto por la carga de trabajo, acusa

La empresaria e influencer Kylie Jenner protagoniza una nueva polémica luego de ser señalada por una exempleada que asegura haber sufrido un entorno laboral abusivo y discriminatorio.

La denunciante, Angélica Vázquez, originaria de El Salvador, afirma que trabajó como chef en una de las residencias de Jenner, y asegura que las condiciones extremas de trabajo derivaron en problemas de salud graves, incluyendo la pérdida de un embarazo.

Exchef denuncia a Kylie Jenner por acoso laboral; sufrió un aborto por carga de trabajo, acusa

De acuerdo con Daily Mail, la denuncia de Angélica Vázquez, la exchef de Kylie Jenner, señala que fue sometida a jornadas extenuantes, con tareas físicas demandantes y sin los descansos correspondientes.

La mujer también asegura que el ambiente laboral de la residencia en Hidden Hills estaba marcado por el hostigamiento constante de sus compañeros, discriminación y humillaciones públicas relacionadas con su origen y religión. La trabajadora es de origen salvadoreño y católica.

Kylie Jenner ı Foto: Instagram

Además, la afectada relató que la presión y el exceso de trabajo le provocaron estrés severo y ansiedad, lo que finalmente derivó en un aborto espontáneo. Según su testimonio, nunca recibió apoyo médico ni consideración por parte de los supervisores, quienes continuaron asignándole las labores más pesadas dentro de la mansión de Kylie Jenner pese a su reciente pérdida.

La demanda fue presentada en abril de 2026, y, además de a Kylie Jenner, también involucra a las empresas encargadas de la gestión del personal en sus propiedades.

La exchef solicita compensaciones económicas y daños punitivos por salarios no pagados, descansos no remunerados y el impacto emocional que sufrió entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, periodo que trabajó en Hidden Hills.

Hasta el momento, representantes de Kylie Jenner no han emitido declaraciones públicas sobre el caso.

Te puede interesar: