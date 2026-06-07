El look lencero de Kim Kardashian en el GP de Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton

El look lencero de Kim Kardashian en el GP de Mónaco

Kim Kardashian fue captada en el GP de Mónaco este 7 de junio, evento de la Fórmula 1 al que acudió para apoyar a Lewis Hamilton, quien es su pareja desde hace un par de meses.

Como siempre, la socialité se hizo notar, pues aunque ella y su familia generan opiniones divididas, nunca pasan desapercibidos y menos en un ambiente como el de la F1, donde las celebridades que asisten suelen convertirse en noticia.

El look lencero de Kim Kardashian en el GP de Mónaco ı Foto: AP

Kim Kardashian y sus looks en el GP de Mónaco 2026

Ahora, Kim Kardashian estuvo presente en el GP de Mónaco para apoyar a Lewis Hamilton. La celebridad llevó dos atuendos con los que dio de qué hablar y encendió las redes sociales.

Sabemos que la empresaria ha destacado a través de los años por su figura y también su estilo de vestimenta, la cual tiende ir conforme a las tendencias, pero siempre acentuando sus curvas.

Esta vez no fue la excepción. En un primer conjunto, la famosa apareció con unos jeans que acentuaban sus caderas y un body tipo lencero de color negro y tirantes. La dueña de Skims completó el look con unos lentes oscuros y el cabello suelto.

Welcome to the paddock 👋



Kim Kardashian has arrived in Monaco ✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/zAHRAUQBi1 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Pero la celebridad decidió cambiar de atuendo una vez que llegó al evento, por lo que eligió un estilo bastante más formal, pero aún así moderno y atemporal para disfrutar de la jornada deportiva, cubierta del sol por sombrillas.

En esta ocasión, eligió un vestido color crema descubierto de un hombro y de la espalda. El atuendo asimétrico contaba con solo una manga y era ajustado al cuerpo, por lo que una vez más destacaba su físico.

En ese sentido, Kardashian eligió peinarse con un recogido relajado, dejando varios cabellos sueltos para enmarcar su rostro y utilizó unos grandes lentes morados.

Kim Kardashian faces backlash after appearing to ignore iconic Formula 1 reporter Martin Brundle at the Monaco Grand Prix pic.twitter.com/Q98AeAc54J — non aesthetic things (@PicturesFoIder) June 7, 2026

Un momento importante que se vivió en la premiación de la jornada, donde Hamilton quedó en segundo lugar, las cámaras captaron a Kim visiblemente ilusionada con el logro de su pareja.

En los videos, podemos ver como Kim Kardashian graba a Lewis Hamilton y después de que ella termina, él parece enviarle un beso, lo que deja ver el cariño y química entre ambos.

Kim Kardashian watches on as Lewis Hamilton lifts the P2 trophy on the podium! 🏆✨#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/2OcFYWIR6I — Formula 1 (@F1) June 7, 2026

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