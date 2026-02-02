Captan a Kim Kardashian y Lewis Hamilton en escapada romántica | VIDEO

Kim Kardashian y Lewis Hamilton han sido captados durante una escapada romántica a París, en medio de rumores de un supuesto romance entre los famosos, un momento que rápidamente fue comentado en redes sociales.

Fue el portal TMZ quien obtuvo las imágenes donde podemos ver a Kim Kardashian y Lewis Hamilton mientras llegaban a un hotel en París alrededor de las 13:00 horas. En el video, se les ve llegar en una SUV junto a sus equipos de trabajo.

Las redes sociales se dividieron ante la nueva evidencia que apunta a un romance entre los famosos, pues si bien algunos celebran a la inesperada pareja, a otros no les parece que tenga mucho sentido que estén juntos. Otros incluso dudan que haya un romance y sostienen que se pudieron haber encontrado para acordar algún otro asunto.

El supuesto romance de Kim Kardashian y Lewis Hamilton

Los rumores aseguran que la pareja de celebridades viajó en un jet privado desde el Reino Unido; The Sun mencionó que su excursión en Gran Bretaña fue “muy romántica” e incluyó la estadía en un lujoso hotel en el country club Estelle Manor, en los Cotswolds.

Según fuentes para TMZ, la empresaria y el deportista agendaron un masaje de pareja, así como acceso exclusivo a la alberca y al spa durante su estancia en el recinto.

Los rumores de un romance entre los dos comenzó porque ambos asistieron a la fiesta de Kate Hudson en Aspen, Colorado, a pesar de que no fueron fotografiados juntos en ese momento. Hasta el momento, ni Kim Kardashian ni Lewis Hamilton han confirmado su relación.

