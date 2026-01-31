Jay de la Cueva y León Larregui disfrutan el concierto de Kanye West en México | VIDEO

Jay de la Cueva y León Larregui disfrutan el concierto de Kanye West en México

La visita de Kanye West a México se convirtió en uno de los eventos musicales más comentados del inicio del 2026, pues esta vez no canceló a última hora. El rapero estadounidense, conocido por sus espectáculos de gran producción, reunió a miles de fanáticos en un concierto que mezcló música, performance y polémica, igual que siempre.

Entre los asistentes de la Plaza de Toros de la Ciudad de México destacaron dos figuras de la música mexicana: Jay de la Cueva, líder de Moderatto y The Guapos, y León Larregui, vocalista de Zoé, quienes compartieron su entusiasmo por el show en redes sociales.

Así se vivió el concierto de Kanye West en México

El concierto de Kanye West se llevó a cabo en la Ciudad de México, en una Plaza de Toros abarrotada que vibró con los beats del artista. El espectáculo incluyó un repertorio que recorrió distintas etapas de su carrera, desde clásicos como “Stronger” y “Gold Digger” hasta piezas más recientes de su proyecto Vultures.

La puesta en escena destacó por su minimalismo visual, donde los juegos de luces intensos, en tonos grisáceos y rojizos, así como pantallas que proyectaban imágenes abstractas. Además, North West, acompañó a su padre en las canciones “Only One”, “TALKING”, “BOMB” y “Piercing On My Hand”, un tema inédito de la adolescente, también hija de Kim Kardashian.

Al finalizar la presentación, un show de fuegos artificiales emocionó a los fans de Ye mientras sonaba la emblemática canción “Runaway”.

▶ #Video | ¡CDMX a los pies de Ye! Kanye West transforma la Plaza de Toros en un templo sonoro. Después de casi dos décadas de ausencia, el genio detrás de Vultures y el próximo álbum Bully ha regresado a México con un espectáculo que redefine los conciertos en vivo🇲🇽🔥… pic.twitter.com/uy2uBqL8yn — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 31, 2026

El público respondió con euforia a cada tema, coreando las letras y siguiendo los movimientos del rapero, quien se mostró cercano con la audiencia mexicana.

Jay de la Cueva y León Larregui disfrutan el concierto de Kanye West en la Plaza de Toros México

Uno de los momentos más comentados en redes sociales fue la publicación de Jay de la Cueva, quien compartió una historia en Instagram mostrando que se encontraba en primera fila del concierto junto a León Larregui.

Jay de la Cueva y León Larregui en el concierto de Kanye West ı Foto: Captura de pantalla IG @jaydelacueva

En el clip compartido en Instagram por el excantante de Moderatto, se les observa disfrutando intensamente la música, moviéndose al ritmo de los beats de Kanye West.

Las imágenes rápidamente se viralizaron, pues el concierto del rapero estadounidense unió a dos de los músicos más influyentes de la escena mexicana en un mismo espacio. Además, algunos usuarios se sorprendieron, para bien y para mal, de que los cantantes estuvieran celebrando la visita de uno de los artistas más polémicos del mundo.