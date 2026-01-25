Concierto de Kanye West Ye será transmitido en streaming: ¿Dónde y a qué hora verlo?

El regreso de Kanye West a México, tras casi dos décadas de ausencia, es uno de los eventos musicales más esperados del año. El rapero estadounidense, que desde 2021 se hace llamar Ye, presentará dos conciertos de gran formato en la Plaza de Toros México los días 30 y 31 de enero de 2026 como parte de su gira YE LIVE 2026.

Esta noticia ha generado emoción entre quienes lograron conseguir boletos, así como entre quienes podrán seguir el espectáculo en vivo gracias a su transmisión por streaming. Descubre en qué plataforma podrás ver el show de este intérprete, la hora y el día.

Los conciertos de Ye, antes llamado Kanye West, serán transmitidos en ViX Premium. La plataforma de streaming que ofrecerá la experiencia completa para quienes no puedan asistir a la Plaza de Toros México de la Ciudad de México.

La transmisión comenzará a las 20:00 horas (tiempo del centro de México) en ambas fechas, de modo que los fanáticos de todo el país y del mundo podrán disfrutar del show del estadounidense en tiempo real.

🏟️ ¡Ye llega a la CDMX! 🎵Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, ha confirmado su regreso a la Ciudad de México con su evento "YE Live". 🏟️ La cita será doble: el 30 y 31 de enero en la emblemática Monumental Plaza de Toros México, un recinto que promete una atmósfera… pic.twitter.com/offdpE2wAu — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

¿Kanye West Ye tiene programados conciertos para otras ciudades este 2026?

Por ahora, si quieres ver a Ye en 2026, la única opción confirmada es la Ciudad de México. Habrá que estar atentos a sus canales oficiales y a medios especializados para saber si se suman otras ciudades en América Latina, Estados Unidos o Europa.

El sitio web YE Ciudad de México en directo - Mira el histórico concierto invita a los fans de todo el mundo a unirse a la retransmisión del concierto en la Plaza de Toros. Si compras el pase para acceder a la versión en streaming, cada fecha cuesta 25 USD, o si deseas ver ambos shows pagarías 35 USD.

¿Por qué Kanye West ahora es Ye?

Si te preguntas porqué el famoso ahora se hace llamar Ye, te contamos. En 2021, Kanye West anunció oficialmente que cambiaba su nombre artístico a Ye, esta decisión, de acuerdo con sus fans, reflejaba la transformación tanto en su identidad personal como su visión espiritual que atravesaba en ese momento.

Según el propio artista, “Ye” es una palabra bíblica que significa “tú” y que representa a todas las personas. El cambio fue también una manera de simplificar su marca y proyectar una nueva etapa en su carrera, misma que estuvo marcada por un estilo más introspectivo y por proyectos que buscan trascender lo musical.