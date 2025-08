Bajan a León Larregui de un avión y lo vetan por altercado; aerolínea responde

León Larregui enfrenta una dura polémica, pues este viernes denunció a una aerolínea por bajarlo de un vuelo y posteriormente, vetarlo. Sin embargo, los usuarios en redes sociales han señalado una actitud negativa por parte del cantante.

León Larregui denuncia a aerolínea

A través de su cuenta de X, León Larregui publicó una serie de tweets que ya no se encuentran disponibles, en los que señala lo que sucedió en un vuelo que tomó de la aerolínea Air France.

Por sino alcanzaron a ver el tweet de león larregui peleando... otra vez 🤣🤣 pic.twitter.com/47LpGAPGoM — 🤍Miss shepherd🤍 (Taylor's version) (@sissyju) August 1, 2025

“Me bajaron del avión solo por quejarme de unas cosas y me dijeron, siendo platino en AirFrance, jamás te vas a poder subir a un avión nuestro. ¡Una mesera del aire me dice esto! Le dije mi amor, con tal de no ver tu horrible cara, acepto“, contó.

Después, el cantante de Zoé publicó un nuevo comentario donde dio que la empresa es “caca y racista”, lo que desató sorpresa en los usuarios de la red sociales, pues tenía tiempo que el músico no usaba sus redes sociales de este modo.

También escribió otras frases como “por suerte no me quedan tantos años acá” y “evidentemente la ignorancia predomina en el planeta”, aunque dichos comentarios tampoco se encuentran disponibles.

La reacción de AirFrance

Por su parte, la aerolínea respondió con un mensaje a la publicación inicial, donde lamentaban lo ocurrido y le enviaron un formulario en el que podría dar detalles de lo sucedido para así investigar la situación.

“Hola, lamentamos leer esto. Para denunciar y llevar a cabo una investigación a profundidad, le invitamos a presentar una queja en nuestro servicio de atención al cliente”, reaccionó.

Como en otras ocasiones, los usuarios en redes sociales reaccionaron con burlas y sorpresa por lo sucedido, pues no es la primera vez que el famoso emite declaraciones donde parece estar bajo el efecto de sustancias ilícitas.

Sin embargo, en esta ocasión, los comentarios de León Larregui también desataron especulación de quienes dudan que el famoso haya actuado de manera normal y señalan que probablemente, lo sacaron por algún escándalo que hizo en el lugar.