¿Volverá Moderatto? Jay de la Cueva aclara si podría haber un reencuentro | VIDEO

Jay de la Cueva reveló si existe la posibilidad de que haya un reencuentro de Moderatto, después de que la banda dio a conocer su final en el año 2023. Ahora, el artista revela detalles sobre su relación con la agrupación y si podrían regresar.

“Tuvimos aventuras increíbles y honramos el nombre de la banda durante muchos años”, admitió Jay de la Cueva en entrevista con Yordi Rosado y contó que a pesar de que decidió perseguir una carrera como solista, agradece a la agrupación por el amplio reconocimiento que le dio.

La banda duró más de 20 años y destacaba por su estilo exagerado y llamativo. Se sabe que el grupo comenzó como una idea para un falso documental de un grupo mexicano con gran éxito en Japón pero que en su país de origen era despreciado.

Jay de la Cueva habla de la separación de Moderatto

El cantante trabajó en la música desde joven y formó parte de agrupaciones como Molotov y Fobia; sin embargo, admitió que le daba miedo lanzarse como solista, hasta que al fin se decidió en el 2023.

Sobre ello, mencionó: “Uno no puede sostener lo mismo. Hay una evolución natural a nivel emocional, intelectual y artístico”, admitió, “lo único que te sigue juntando es lo poderosas que se vuelven las canciones”.

“Cuesta mucho trabajo dejar eso que es increíble [...] En mi caso, tomé un camino muy distinto en la música”, comentó al mencionar que por ello entiende que su cambio tan radical pudo generar que perdiera fans. Sin embargo, destacó que su música actual lo representa.

¿Moderatto podría regresar?

El artista habló sobre su regreso breve a Molotov para apoyar tras la ausencia de Tito Fuentes por temas de salud y fue entonces que Yordi Rosado le preguntó si habría posibilidad de volver en el futuro a Moderatto.

“La vida tiene distintas posibilidades. Sería muy cerrado decir que algo no lo volvería a hacer. No me quiero tragar mis palabras”, comenzó, “no lo veo posible hoy en día, no está en mi presente. Pero (de) todo hay una posibilidad”, comentó.

Además, indicó: “Lo ideal es que venga de un lugar donde tengamos ganas genuinamente de revisitar [...] En una de esas, uno ya no está en esa sintonía, pero siempre está la puerta abierta, mientras nadie se haya faltado al respeto”, precisó.

Jay de la Cueva comentó que le gusta generar trabajos para otras personas y que sí considera las ganancias económicas que generó el proyecto, pero también toma en cuenta elementos para la satisfacción de los individuos.