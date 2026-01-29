¿Quiénes son los invitados de Kanye West Ye al concierto de México?

El regreso de Kanye West, también conocido como Ye, a México ha generado emoción entre los fans, sobre todo luego de en redes sociales se especulara que el intérprete de “Runaway” podría incluir en sus shows a invitados de lujo.

Las Plaza de Toros México será el escenario de dos noches de música junto al rapero, los días 30 y 31 de enero de 2026, tras casi dos décadas de permanecer alejado del suelo azteca.

Más de 50 mil personas por noche y los miles de espectadores que se unirán a la transmisión en vivo de los conciertos esperan saber quiénes son los posibles invitados especiales. En La Razón te contamos lo que se sabe hasta el momento.

Kanye West ı Foto: larazondemexico

Diversos medios especializados y periodistas como Gil Barrera han señalado que entre los nombres más fuertes para participar en los conciertos de Kanye West Ye en México figuran Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida.

Travis Scott : El rapero estadounidense es colaborador habitual de Kanye West y uno de los referentes más influyentes de la escena internacional.

Peso Pluma : El cantante mexicano de corridos tumbados se convirtió en el primer artista nacional en colaborar con Ye , en el tema “Gimme A Second 2″ , junto a Rich The Kid.

Fuerza Regida: La banda de regional mexicano ha escalado posiciones en los listados globales y su estilo podría aportar un contraste único dentro del repertorio de Kanye.

¿Cuándo se realizarán los conciertos de Kanye West Ye en México?

Kanye West, conocido como Ye, dará dos conciertos en nuestro país, los días 30 y 31 de enero de 2026, en la Plaza de Toros México, ubicada en la Ciudad de México.

Los shows serán transmitidos en vivo por streaming para que ninguna persona se pierda la oportunidad de presenciar la presentación musical del rapero estadounidense.

🏟️ ¡Ye llega a la CDMX! 🎵Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, ha confirmado su regreso a la Ciudad de México con su evento "YE Live". 🏟️ La cita será doble: el 30 y 31 de enero en la emblemática Monumental Plaza de Toros México, un recinto que promete una atmósfera… pic.twitter.com/offdpE2wAu — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

Conoce la posible setlist del concierto de Kanye West en la Ciudad de México

Se espera que Ye presente una setlist que incluya sus grandes éxitos, piezas recientes y colaboraciones que han marcado su trayectoria. Algunas canciones podrían ser: