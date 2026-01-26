Kanye West en México: Mapa, fechas y precios de los boletos

Kanye West anunció su regreso a México tras 17 años para sus conciertos que se llevarán a cabo en la Plaza de Toros los días 30 y 31 de enero del 2026, un anuncio que hace meses desató emoción en redes sociales.

El polémico rapero llevará su show Ye Live a varias partes del mundo y por si fuera poco, su presentación en México será transmitida por la plataformas de ViX, una noticia que emocionó a los fans de Kanye West que no asistirán al evento.

🏟️ ¡Ye llega a la CDMX! 🎵Kanye West, ahora conocido legalmente como Ye, ha confirmado su regreso a la Ciudad de México con su evento "YE Live". 🏟️ La cita será doble: el 30 y 31 de enero en la emblemática Monumental Plaza de Toros México, un recinto que promete una atmósfera… pic.twitter.com/offdpE2wAu — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 25, 2026

Si no tienes boleto pero no te quieres perder del cantante en vivo, te compartimos cuáles son los boletos que aún se encuentran disponibles y los precios por zona para que lo tomes en cuenta al momento de hacer tu compra.

Mapa y precios de los boletos para Kanye West

Cabe mencionar que la fecha del 30 de enero ya se encuentra agotada, pues fue la primera presentación que se dio a conocer. Por otro lado, la fecha del 31 anuncia los últimos boletos disponibles.

La venta de estos accesos corre a cargo de Superboletos y en su página principal mencionan que los precios van de los mil 82 hasta los 10 mil 500 pesos más comisiones.

Mapa del concierto de Kanye West en la CDMX ı Foto: Superboletos

El mapa muestra un escenario amplio al centro del recinto, mayor a como tiende a ser en la Plaza de Toros. Todos los lugares están asignados, por lo que los asistentes se pueden sentar y no tendrán que estar la experiencia entera de pie.

Las zonas tienen los siguientes precios:

Barrera: MXN $10.500 + $2.520 Comisiones

1er Tendido: MXN $7.000 + $1.680 Comisiones

Personas con Discap: MXN $5.000 + $1.200 Comisiones

2do Tendido: MXN $3.500 + $840 Comisiones

Lumbreras: MXN $2.700 + $648 Comisiones

Grada General: MXN $1.820 + $437 Comisiones

Este lunes 26 de enero destaca que en la plataforma hay un 30% de descuento en los boletos. Los precios se han reducido, ya que inicialmente, manejaban los siguientes costos: