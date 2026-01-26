Kanye West en México: Mapa, fechas y precios de los boletos

Kanye West anunció su regreso a México tras 17 años para sus conciertos que se llevarán a cabo en la Plaza de Toros los días 30 y 31 de enero del 2026, un anuncio que hace meses desató emoción en redes sociales.
El polémico rapero llevará su show Ye Live a varias partes del mundo y por si fuera poco, su presentación en México será transmitida por la plataformas de ViX, una noticia que emocionó a los fans de Kanye West que no asistirán al evento.
Si no tienes boleto pero no te quieres perder del cantante en vivo, te compartimos cuáles son los boletos que aún se encuentran disponibles y los precios por zona para que lo tomes en cuenta al momento de hacer tu compra.
Concierto de Kanye West Ye será transmitido en streaming: ¿Dónde y a qué hora verlo?
Mapa y precios de los boletos para Kanye West
Cabe mencionar que la fecha del 30 de enero ya se encuentra agotada, pues fue la primera presentación que se dio a conocer. Por otro lado, la fecha del 31 anuncia los últimos boletos disponibles.
La venta de estos accesos corre a cargo de Superboletos y en su página principal mencionan que los precios van de los mil 82 hasta los 10 mil 500 pesos más comisiones.
El mapa muestra un escenario amplio al centro del recinto, mayor a como tiende a ser en la Plaza de Toros. Todos los lugares están asignados, por lo que los asistentes se pueden sentar y no tendrán que estar la experiencia entera de pie.
Las zonas tienen los siguientes precios:
- Barrera: MXN $10.500 + $2.520 Comisiones
- 1er Tendido: MXN $7.000 + $1.680 Comisiones
- Personas con Discap: MXN $5.000 + $1.200 Comisiones
- 2do Tendido: MXN $3.500 + $840 Comisiones
- Lumbreras: MXN $2.700 + $648 Comisiones
- Grada General: MXN $1.820 + $437 Comisiones
Este lunes 26 de enero destaca que en la plataforma hay un 30% de descuento en los boletos. Los precios se han reducido, ya que inicialmente, manejaban los siguientes costos:
- PALCOS: $24,800
- BARRERA: $18,600
- 1ER TENDIDO: $12,400
- DISCAP: $6,2002DO
- TENDIDO A: $6,2002DO TENDIDO B: $6,200
- LUMBRERAS: $3,348GRADA GENERAL 2: $2,852
- GRADA GENERAL 1: $2,852