Lewis Hamilton y Kim Kardashian presumen su amor en el Super Bowl 2026

Lewis Hamilton y Kim Kardashian fueron captados en el Levi’s Stadium este domingo 8 de febrero después de haber confirmado recientemente que se encontraban en una relación tras varios meses de rumores.

En redes sociales, ya circulan diversas fotos y videos donde podemos ver juntos a Lewis Hamilton y Kim Kardashian, quienes estuvieron en primera fila para ver el partido entre los Seahawks de Seattle y los Patriotas de Nueva Inglaterra en el Super Bowl 2026.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian juntos disfrutando del #SuperBowlLX 😱 pic.twitter.com/c9RKBpsswO — ESPN.com.mx (@ESPNmx) February 9, 2026

El momento ha quedado marcado como la primera aparición de ambos como pareja, pues en el pasado, aunque ya los habían visto juntos, solo existían especulaciones sobre que supuestamente ambos estarían en una relación romántica.

En los videos, podemos ver a ambos conversar de manera tranquila, mostrándose cómodos el uno con el otro mientras platican de manera animada, un momento que deja ver su entendimiento que va más allá de lo superficial.

Algunas de las reacciones por el momento fueron:

"Sí, los vi, los tomaron como 10 segundos, sin exagerar, el muy contento sonriendo“.

“Qué random”.

"¿Lewis no salió con la Kendall en algún momento?“

"Pensé que Hamilton era mucho más discreto con su vida privada“.

Que le esta diciendo Hamilton a Kim? Solo respuestas incorrectas pic.twitter.com/E5CzswIsd0 — Alex Escalera (@alexescalera17) February 9, 2026

Los rumores del romance entre los famosos comenzó por la asistencia de ambas celebridades a la fiesta de Kate Hudson en Aspen, Colorado, a pesar de que no fueron fotografiados juntos en ese momento.

Asimismo, la semana pasada captaron a Lewis Hamilton y Kim Kardashian en lo que los medios catalogaron como un romántico viaje a París que incluyó un masaje en pareja.