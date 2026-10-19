Así fue el regreso de Barbara Palvin en Victoria’s Secret tras su embarazo | VIDEOS

Así fue el regreso de Barbara Palvin en Victoria’s Secret tras su embarazo

Bárbara Palvin deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026, donde recorrió la pasarela después de solo 6 semanas de haberse convertido en madre junto al actor Dylan Sprouse.

Así desfiló Barbara Palvin con 6 semanas de postparto

Su primera aparición en esta edición fue con un conjunto de sujetador, braguitas de tiro alto y un vestido corto tipo camisón rosa con estampado caligráfico con unos salones de tacón con puntera redonda y confeccionados en una rejilla de strass.

Pese a que Bárbara Palvin sigue atravesando el postparto, decidió volver al trabajo rápidamente; la supermodelo húngara dio a luz a Sylvie durante el mes de septiembre y ahora, regresó a una de las pasarelas más importantes del mundo.

En una segunda aparición durante el desfile, la famosa lució un par de alas blancas con plumas y destellos plateados, acompañado de un corsé bañado en lentejuelas y cuentas y unas braguitas de encaje

Durante toda su participación, algo que llamó la atención del público además de la impactante presencia de la modelo, fue la manera en la que su esposo Dylan Sprouse al animaba desde el front row. De este modo, quedó clara la importancia de una pareja que sepa celebrar los logros del otro.

En una entrevista con Page Six Style, la famosa expresó su entusiasmo por volver a la pasarela: “Estoy feliz. Estoy emocionada. ¡Espero no caerme!”, comentó antes de la presentación.

Barbara Palvin is just 6 weeks postpartum (!!) and is set to return to the 2026 Victoria’s Secret runway tonight. The VS Angel opened up to us about the support of her family and friends throughout her postpartum journey. 🥹🪽 pic.twitter.com/g4ARQv04Ix — Page Six (@PageSix) October 18, 2026

“Les digo a todos: esto es normal. La licencia de maternidad es de seis a ocho semanas; mañana cumplo seis semanas, así que simplemente estoy haciendo lo mismo que todos los demás. ¡Y solo tengo que caminar por una pasarela!”, señaló sobre su rápido regreso a las pasarelas.

Cabe mencionar que Bárbara Palvin es una figura destacada del show de Victoria’s Secret y conoce bien la pasarela, pues debutó en el desfile de 2012 considerada como una representante plus size a comparación de sus compañeras.

La famosa regresó a la pasarela en 2018 tras una pausa de seis años y participó nuevamente en las ediciones de 2024 y 2025, donde Victoria’s Secret decidió renovar el concepto de su desfile icónico.

just want everyone to know this woman gave birth only SIX weeks ago. barbara palvin you are everything #VSFashionShow pic.twitter.com/hyz4vewu1j — saw bts ♡ (@7rirang) October 19, 2026

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