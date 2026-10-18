Victoria’s Secret Fashion Show 2026: ¿Dónde ver completa la pasarela con Kylie Jenner, Gigi Hadid y KATSEYE?

Este domingo 18 de octubre se llevó a cabo el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en los Sony Pictures Studios de Los Ángeles, California, donde desfilaron grandes estrellas de la industria del entretenimiento.

En la pasarela, destacaron personalidades que ya son consideradas como un ícono de la marca como Bárbara Palvin, Adriana Lima o Gigi Hadid. Las celebridades lucieron lencería e impresionantes alas de diferentes temáticas.

UM ANJO 🤍



KYLIE JENNER usando o fantasy bra de 22 milhões de dólares na sua estreia para o desfile da Victoria Secrets #VSFashionShow pic.twitter.com/kxdPgwmYIT — Denivyr Andrews (@denivyr) October 19, 2026

Además, Kylie Jenner debutó en la pasarela de Victoria’s Secret con un brasier valuado en 50 millones de dólares. Otra personalidad que debutó fue Loreto Peralta, actriz y modelo mexicana que con 22 años, recorrió la pasarela del que es considerado como uno de los eventos de moda más importantes para la cultura pop.

El desfile lo comenzó Bella Hadid y lo terminó Adriana Lima, un último detalle que generó dudas en redes sociales sobre si podría tratarse de la última aparición de la estrella en este importante desfile.

Sobre las presentaciones musicales, fueron cuatro estrellas musicales las encargadas de amenizar el evento. La agrupación KATSEYE se presentaron en el escenario, así como la artista pop Tate McRae, Megan Moroney y Megan Thee Stallion.

¿Dónde ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2026?

El Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se puede ver de manera completamente gratuita a través del canal oficial de YouTube de Victoria’s Secret, donde está disponible la transmisión completa y la repetición del desfile.

Además, la marca emite la cobertura completa, momentos de la alfombra rosa y contenidos exclusivos detrás de escena a través de sus cuentas oficiales de Instagram, TikTok y Prime Video.

Esta edición incluye el regreso de supermodelos como Gigi Hadid y el destacado debut en la pasarela de Kylie Jenner, acompañadas por las actuaciones musicales en vivo de agrupaciones y artistas invitadas como KATSEYE.

Al acceder a las plataformas oficiales de la marca, se puede disfrutar del espectáculo musical y de moda sin necesidad de ninguna suscripción de pago. Te dejamos AQUI la transmisión en vivo que quedó guardada en el canal oficial de la marca de lencería y moda para mujeres.

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