Celia Lora pierde 10 kilos sin dieta ni ejercicio y presume su cambio físico

Celia Lora reveló que perdió 10 kilos en casi un año y aseguró que no tuvo que someterse a ejercicio o una dieta rigurosa, lo que generó críticas entre usuarios sobre si este mensaje podría promever prácticas poco saludables.

El video que se hizo viral muestra a la famosa modelo de OnlyFans con un vestido rojo ajustado que permite ver su figura. Ella camina hasta un sujeto y habla brevemente con él.

🚨 ¡IMPACTANTE CAMBIO FÍSICO! CELIA LORA pierde más de 15 kilos tras un drástico proceso de pérdida de peso. 😱 pic.twitter.com/ENyuwkNyyz — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) October 17, 2026

Celia Lora habla de su cambio físico

Según contó Celia Lora en la cuenta del doctor y especialista en Estética Facial y Corporal Gama Roman, la clave para el cambo físico de Celia Lora habría sido cambiar sus horarios de alimentación y aprender a priorizar la proteína.

En ese sentido, explicó que en el pasado se pasaba muchas horas sin comer, pero actualmente realiza tres comidas al día y cuida qué alimentos incluye en su plato. “De un año para acá, bajé como diez kilos”, dijo.

Junto a su declaración, la famosa realizó imágenes de tratamientos estéticos faciales a los que se sometió en la clínica. “Era buenísima para pasar mucho tiempo sin comer y eso es malísimo”, agregó.

Celia Lora se cansa de la censura en redes y lanza sitio erótico (VIDEO) ı Foto: larazondemexico

Lora comentó que su alimentación incluye verduras desde hace años; además, creció con la costumbre de comer sopa y vegetales, por lo que los nopales con carne son una de sus combinaciones usuales.

También menciona las papas a la francesa entre los alimentos que disfruta. Aun así, sostiene que el cambio ocurre cuando aprende a organizar mejor sus comidas y modifica la proporción de nutrientes que consume.

Por su parte, Gama Roman difundió parte de un prodecimiento que le aplicaron a Celia Lora como parte de su cuidado facial. “El tratamiento médico estético no invasivo combina radiofrecuencia monopolar y ultrasonido para tensar la piel, estimular la producción de colágeno y elastina, y reducir la grasa localizada”, escribió.

El médico señaló que también utiliza tecnología de radiofrecuencia monopolar y ultrasonido mediante el equipo Exilis Ultra 360. De acuerdo con la explicación que acompaña el video, el procedimiento utiliza calor controlado, ultrasonido y un sistema de enfriamiento regulado en tiempo real.

En redes sociales, las declaraciones de Celia Lora dieron de qué hablar, sobretodo por quienes terminaron por adjudicar la pérdida de peso de la influencer al consumo de Ozempic.

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