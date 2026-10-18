¿Quién era y cómo murió Gus Ormo, localizado sin vida en Miami?

El cantautor venezolano Gus Ormo perdió la vida en una situación sospechosa, su cuerpo fue localizado en la piscina del patio trasero de su casa ubicada en Miami, Florida, Estados Unidos, y el caso continúa bajo investigación.

El 16 de octubre autoridades de Florida recibieron un aviso sobre un cuerpo si vida que se encontraba flotando en la piscina de la casa que pertenecía al cantautor venezolano Gustavo Orno.

El Centro Regional de Comunicaciones del Condado de Broward recibió una alerta sobre un posible ahogamiento en una piscina alrededor de las 09:00 horas del viernes, de acuerdo con la información brindada por un portavoz de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward.

TE RECOMENDAMOS: Mariana Ochoa se presenta en La Maraka y los VIDEOS del show desatan polémica

Por tanto, personal de rescate de bomberos del Sheriff de Broward acudieron al domicilio ubicado cerca de la cuadra 2100 de Quail Roost Drive de Weston, en donde localizaron a un hombre adulto sin vida en la piscina.

Autoridades precisaron que se notificó a los detectives de las Unidades de Homicidios y de la Escena del Crimen de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO, por sus siglas en inglés), para investigar las posibles circunstancias del incidente.

Más tarde fue la hermana de Gus Ormo, Antonieta Ormo, quien confirmó que el cuerpo localizado sin vida en la propiedad de Miami era el de su hermano, quien era dueño de la residencia.

El cuerpo de Gustavo Orno fue enviado a la Oficina del Médico Forense del Condado de Broward (BCMEO) para poder realizar las pruebas correspondientes y determinar la causa de muerte, ya que el incidente fue calificado como una muerte sospechosa.

¿Quién era Gus Ormo?

Gus Ormo era un cantautor, músico, poeta y pianista venezolano radicado en Miami que era conocido como “El Príncipe de la Música” y “El Alquimista de sentimientos”, quien recientemente había lanzado su nuevo proyecto musical, Ágape.

Por medio de sus redes sociales, el catautor compartía con sus seguidores su pasión por la música, incluyendo una canción que escribió para Venezuela:

“Venezuela es una canción muy sentida. Hay canciones que entretienen, y hay canciones que nacen para acompañar el dolor y mantener viva la esperanza. Hoy quiero presentarles Venezuela, una emotiva interpretación del artista venezolano Gus Ormo, inspirada en las familias que han sido golpeadas por la tragedia de un devastador terremoto” escribió en sus redes sociales.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.