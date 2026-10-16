Localizan con vida a seis desaparecidos en Guerrero; buscan a una persona más

El grupo había sido reportado como desaparecido desde el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso; un menor fue localizado el 1 de octubre.

Seis personas que habían sido reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre fueron localizadas con vida en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, mediante un operativo coordinado entre el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y autoridades estatales. La búsqueda continúa para dar con el paradero de otra persona, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

De acuerdo con las comandancias de la IX Región Militar y la 27 Zona Militar, la localización se logró mediante trabajos de inteligencia militar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

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Como resultado de trabajos de inteligencia militar y acciones coordinadas de búsqueda, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con la @FGEGuerrero y @SSPGro, localizaron a seis personas reportadas como desaparecidas desde el pasado 24 de septiembre en Ajuchitlán… — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 17, 2026

Las autoridades precisaron que las seis personas encontradas se encuentran en buen estado de salud. Tras su localización, recibieron alimentos y atención médica por parte de personal del Ejército y posteriormente fueron trasladadas a las instalaciones de la Fiscalía estatal.

La dependencia ministerial será la encargada de realizar las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

El reporte inicial contemplaba la desaparición de ocho personas. El 1 de octubre, personal militar localizó con vida a un menor de edad, mientras que este viernes fueron encontradas otras seis personas, por lo que permanece pendiente la localización de una más.

La Defensa no proporcionó detalles sobre las circunstancias en las que fueron encontradas las seis personas ni precisó si hay detenidos relacionados con el caso.

A través del comunicado, las autoridades militares destacaron que las acciones se desarrollaron de manera coordinada con las instituciones de seguridad y procuración de justicia de Guerrero, con el objetivo de localizar a las personas desaparecidas.

⭕️ Como resultado de trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional, personal del @Defensamx1 y @GN_MEXICO_ , en coordinación con la #FGEGuerrero y @SSPGro , lograron localizar con vida a seis personas reportadas como desaparecidas desde el 24 de septiembre de 2026,… pic.twitter.com/sNfTocLgek — Fiscalía General del Estado de Guerrero (@FGEGuerrero) October 16, 2026

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MSL