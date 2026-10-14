Rosa Icela Rodríguez reporta localización de 16 mil personas mediante la Estrategia Nacional de Búsqueda

En el centro de la imagen la secretaria de Gobernación, Rosa Icela rodríguez.

Gracias a las acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda se han localizado en los últimos meses a más de 16 mil personas, informó la Secretaría de Gobernación (Segob), al tiempo que dio a conocer la integración de un grupo de nueve expertos nacionales e internacionales que realizará el análisis técnico y científico del registro de personas desaparecidas y hará recomendaciones que contribuyan a fortalecer su búsqueda.

Así lo dijo la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, acompañada del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, y la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Martha Lidia Pérez Gumecindo, desde el puesto de mando de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).

Sobre el grupo de expertos, la secretaria detalló que son personas de distintas disciplinas que contribuirán a revisar y validar las metodologías utilizadas, a mejorar la calidad de la información y a proponer herramientas técnicas que fortalezcan la búsqueda de personas.

“Su trabajo también permitirá identificar posibles mejoras legales y administrativas para que el Registro Nacional cumpla con el propósito establecido en la ley: ser una herramienta efectiva para la búsqueda y localización”, dijo Rodríguez.

Agregó que se busca conocer qué hay detrás de cada registro, contar con información suficiente para buscar a las personas y garantizar que cada caso tenga una ruta de atención y búsqueda.

En tanto, el subsecretario Medina dio a conocer los nombres: Mayank Kejriwal, de la Universidad del Sur de California; Zubin Jelveh, de la Universidad de Maryland, y Ted Enamorado, de la Universidad de Washington en San Luis.

Así como Astrid Adriana Pozos y Ernesto Isunza Vera, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) Veracruz; Esteban Salmón, de la UNAM; Guillermo Guevara, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); y Rodrigo Canales, de la Universidad de Boston. Quedó pendiente la autorización de una especialista de análisis de datos por parte de una institución en Massachusetts.

“Actualmente estamos concluyendo los instrumentos de colaboración y confidencialidad necesarios para que puedan desarrollar su trabajo con las garantías correspondientes de protección de la información de las víctimas y sus familias”, afirmó el subsecretario.

Entre las líneas de acción está que todo reporte de desaparición debe contar con una carpeta de investigación iniciada para incorporarse al Registro Nacional, como lo establece la reforma de 2025. Esto permite realizar simultáneamente la búsqueda y las diligencias ministeriales, esclarecer las circunstancias, identificar posibles delitos y obtener datos para localizar a la persona y detener a los responsables.

Otra línea se refiere a los avances en la búsqueda de personas, los cuales se obtienen con los cruces de registros administrativos mediante la Plataforma Única de Identidad (PUI), que permitieron establecer rutas verificadas con las autoridades, a partir de las cuales se registraron 6 mil 939 localizaciones. Mediante la coordinación con entidades federativas, se concretaron 4 mil 788 casos y se formalizaron en el Registro Nacional. Por su parte, la CNB reportó mil 214 personas encontradas con vida mediante trabajo en territorio.

También está la Alerta ANBI que ha permitido localizar a 3 mil 473 personas mediante las labores coordinadas desde el Centro de Mando Nacional, donde participan la Secretaría de Gobernación (Segob), la CNB, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Comentó que se trabaja con las 32 entidades para instalar puestos de mando estatales y activar respuestas desde los primeros minutos de un reporte de desaparición.

Además, el subsecretario indicó que el acompañamiento a familias y colectivos, que corresponde a la novena acción, suma 13 mil 750 atenciones y reuniones realizadas por el Gobierno de México.

Acciones de prevención, atención y búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas

Garantizar que todos los registros en el RNPDNO cuenten con datos completos. Lograr que todas las personas desaparecidas cuenten con una carpeta de investigación. Informar los avances en la búsqueda y localización de personas que tuvieron actividad posterior a la fecha de desaparición. Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI). Búsqueda en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones públicas. Plan de Identificación Humana para abatir el rezago forense, en conjunto con la FGR. Trabajo con SSPC y Guardia Nacional para dar de baja páginas y sitios utilizados por grupos delictivos para contactar a jóvenes. Fortalecimiento de la CNB con personal y equipo especializado. Atención a familiares de víctimas y a colectivos. Reuniones con familias y colectivos de todo el país para presentar la estrategia.

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