Rosa Icela Rodríguez: Suman 8.7 millones de trámites y servicios a la población con Atención a las Causas

En la imagen la Presidenta de México y la Secretaria de Gobernación.

Como parte de las acciones del eje de Atención de las Causas de la Estrategia Nacional de Seguridad, se han brindado 8.7 millones de trámites y servicios a la población, trabajando en territorio, principalmente con los jóvenes, para que encuentren opciones de educación, empleo, deporte y cultura.

Así lo informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la Conferencia del Pueblo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, donde resaltó que cuando estas acciones llegan a las comunidades, cambian historias de vida y la manera en que las personas viven y sienten su entorno.

“Por esa razón continuamos con las visitas casa por casa. Agradecer a quienes nos abren las puertas de su hogar y nos brindan su confianza para conocer lo que viven, lo que necesitan”, subrayó.

También agradeció a las 53 instituciones que participan en este eje de la estrategia, al Gabinete de Seguridad y a los integrantes de las Mesas de Construcción de Paz.

Reportó que con las Ferias de Paz se acercan servicios y trámites para obtener actas de nacimiento, créditos a la palabra, oferta educativa y laboral, orientaciones médicas, cortes de cabello, incluso la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Asimismo, con el Tianguis del Bienestar se recorren las regiones más necesitadas; recientemente estuvo en Cuautla, Morelos, con lo cual suman 36 municipios y 837 localidades beneficiadas, donde más de 115 mil familias han recibido gratuitamente más de 3.5 millones de artículos nuevos de primera necesidad.

La secretaria Rodríguez recordó que el Gobierno de México tiene diversos apoyos para la juventud, como Jóvenes Transformando México. Para ellas y ellos, hay más de 485 acciones de construcción, ampliación y transformación de planteles de educación media superior, en los municipios con más altos índices delictivos.

También 60 centros “México Imparable” están en edificación y más de 40 mil asistentes han participado en las asambleas informativas. Con Jóvenes Construyendo el Futuro 168 mil jóvenes se han capacitado.

Exhortó a niñas, niños, adolescentes y jóvenes a inscribirse en el programa Boxeando por la Paz. La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), mediante ¡Ponte Pila! impulsa a la ciudadanía a mantenerse en movimiento. El 27 de septiembre, la Clase Nacional de Baloncesto Bota y Encesta reunió a más de 513 mil participantes.

La titular de Gobernación mencionó que el Instituto Mexicano de la Juventud y sus Comités de Jóvenes por la Transformación trabajan en favor de sus comunidades.

Anunció que el 29 de octubre se llevará a cabo la Jornada Nacional del Mural Temático más Grande del Mundo. En tanto, la Secretaría de Cultura, como parte del Circuito Nacional de Festivales por la Paz, realiza Fiesta Voces por La Paz en Guerrero, con lo que suma 113 festivales. En próximas fechas, Puebla, Michoacán, Sinaloa y Nuevo León tendrán actividades de artes vivas, cine, música y danza; por ello invitó a la población a estar atenta de las fechas y disfrutar de los encuentros.

La secretaria de Gobernación resaltó que la ciudadanía, consciente de que sacar un arma de casa es una decisión que puede salvar vidas, ha participado en “Sí al Desarme, Sí a la Paz”.

A la fecha se han entregado, de manera voluntaria y anónima, 14 mil 077 armas de fuego, a cambio de dinero en efectivo. Las niñas y los niños también han intercambiado más de 15 mil juguetes bélicos por educativos.

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FGR