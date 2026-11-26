La escritora mexicana Ximena Santaolalla decidió ponerle nombre a quien fue su agresor durante 9 años consecutivos mientras era una niña, esto mediante una publicación en la que señaló al empresario Francisco Aguirre Gómez.

Luego de publicar su testimonio como víctima de abuso sexual infantil desde los 5 a los 14 años de edad, Ximena Santaolalla señaló que esta historia ya había sido contada antes sin nombrar a su agresor.

La autora mexicana compartió que su testimonio; publicado en el medio El País, tiene la intención de visibilizar la problemática a la que lamentablemente se enfrentan las niñas y los niños, y recordar a quienes han sido víctimas que “la responsabilidad siempre es de quien les agredió”.

“Una de cada tres niñas y uno de cada siete niños son o serán violentad@s sexualmente antes de cumplir 18 años. Sin embargo, esto no es inevitable. Es un problema prevenible. Para ello, es necesario hablar: dejar de guardar un silencio que equivale a impunidad” compartió Santaolalla Abdo.

Adicionalmente, externó en entrevistas posteriores que su libro “Un jardín al fondo de la noche”, el cual fue publicado en 2025, está basado en su experiencia personal.

¿Qué relación tiene ‘Un jardín al fondo de la noche’?

En el libro “Un jardín al fondo de la noche”, Ximena relata la historia de Guinea, una niña que fue abusada por su nuevo papá, a quien ve como un vampiro que la acechaba por las noches.

En una entrevista realizada por Canal 22 del 27 de abril, Ximena compartió que su libro “es una historia bastante autobiográfica”, pues ella tenía este testimonio que inspiró el relato de primera mano, por lo que decidió plasmarlo y compartirlo.

Santaolalla Abdo destaca que esta historia puede conectar con muchas personas, y que durante su investigación sobre datos duros de abuso sexual infantil encontró que una persona que abusa de infancias repite la acción al menos en 117 ocasiones antes de detenerse o ser detenido.

“Desgraciadamente a las personas nos cuesta trabajo aceptar que alguien que va a abusar de un niño o de una niña normalmente es alguien muy cercano, que está tal vez incluso adentro de la casa, y también cuesta trabajo reaccionar cuando ya sabemos que pasó” comparte la escritora.

En el libro se pueden encontrar distintos datos que la autora comparte para construir la historia de abuso a la que se enfrentó Guinea, y estos coinciden con lo que recientemente compartió en su testimonio como víctima de abuso por su padrastro, a quien veía con gran admiración mientras crecía.

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