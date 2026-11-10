España plantea suspender TikTok por permitir contenido de abuso sexual infantil

El gobierno de España planteó este martes la suspensión cautelar de TikTok luego de que una serie de investigaciones independientes expusieron contenidos de abuso sexual infantil en la plataforma de videos cortos propiedad de la empresa china ByteDance.

Desde el pasado 9 de noviembre, el Ministerio de Juventud e Infancia solicitó a la Fiscalía General del Estado actuar a partir de las investigaciones en las que la Fundación Maldita.es ha identificado al menos mil 182 vídeos e imágenes con contenido explícito.

La organización también tiene registro de 7 mil 725 cuentas en español que comparten o intercambian material, facilitan su distribución, anuncian canales en aplicaciones como Telegram y Zangi para comprarlo, promueven el abuso sexual infantil en comentarios o que envían mensajes sexualmente explícitos a menores de edad y propuestas a cambio de regalos en TikTok LIVE.

Un hombre abre la aplicación de la plataforma TikTok en su teléfono celular. ı Foto: larazondemexico

TikTok, sin ‘voluntad de compromiso’

Ante los presuntos casos de abuso sexual infantil en TikTok, la ministra Sira Abed Rego solicitó una reunión con los representantes de la plataforma en España; sin embargo, en conferencia de prensa, la funcionaria señaló que “en realidad no ha aportado nada”.

“TikTok ha dicho que que va a estudiar, va a evaluar sobre todo la situación, pero poco más. Soluciones encima de la mesa no ha puesto ninguna, ni de carácter técnico, ni de voluntad de compromiso, ni de hacer una auditoría, ni de plantear los mecanismos de verificación”, declaró este 10 de noviembre tras una reunión con representantes de Maldita.es.

La ministra de Juventud e Infancia de España, Sira Rego, en conferencia de prensa el 10 de noviembre de 2026. ı Foto: IG, @juventudinfgob

Al respecto, afirmó que “hay margen” para la suspensión de TikTok, al señalar que la autoridad competente, en este caso la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), podría considerar el procedimiento de emergencia establecido en el artículo 66 del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, que, explicó la ministra, aplica “cuando se considera que se están vulnerando libertades y derechos que son con elementos de especial gravedad”.

Maldita.es precisó que la medida no supone el cierre de TikTok en España. En la práctica, solamente impediría a TikTok operar en el país ibérico por un máximo de tres meses y deberá comunicarse al Comité Europeo de Protección de Datos y a la Comisión Europea.

“Hemos mandado hoy la comunicación y la solicitud. Yo confío en que sea muy rápido porque estamos hablando de un tema que tiene que ser resuelto con carácter de urgencia”, señaló la ministra de Juventud e Infancia.

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cehr