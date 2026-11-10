FGR busca traer a México a Inés Gómez Mont tras detención en Estados Unidos: Omar García Harfuch

La Fiscalía General de la República (FGR) busca traer a México a la exconductora Inés Gómez Mont, quien permanece detenida por motivos migratorios en Florida, Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre una eventual extradición o posible deportación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la “FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, donde cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

“El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá”, recordó este martes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Sin embargo, dijo desconocer si México ha solicitado la extradición de Inés Gómez Mont, “pero solicitamos a la FGR que informe”, apuntó.

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cehr