'Sabemos que está detenida allá'

FGR busca traer a México a Inés Gómez Mont tras detención en Estados Unidos: Omar García Harfuch

FGR realiza los trámites para traer a la exconductora, quien permanece detenida en Florida, Estados Unidos

Inés Gómez Mont, exconductora detenida en Florida.
Inés Gómez Mont, exconductora detenida en Florida. Foto: Especial
Por:
La Razón Online

La Fiscalía General de la República (FGR) busca traer a México a la exconductora Inés Gómez Mont, quien permanece detenida por motivos migratorios en Florida, Estados Unidos.

Al ser cuestionado sobre una eventual extradición o posible deportación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la “FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, donde cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá”, recordó este martes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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Sin embargo, dijo desconocer si México ha solicitado la extradición de Inés Gómez Mont, “pero solicitamos a la FGR que informe”, apuntó.

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cehr

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