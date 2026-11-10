FGR busca traer a México a Inés Gómez Mont tras detención en Estados Unidos: Omar García Harfuch

La Fiscalía General de la República (FGR) busca traer a México a la exconductora Inés Gómez Mont, quien permanece detenida por motivos migratorios en Florida, Estados Unidos.
Al ser cuestionado sobre una eventual extradición o posible deportación, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la “FGR está haciendo los trámites para traerla a México”, donde cuenta con tres órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.
“El caso lo tiene FGR. Sabemos que está detenida allá”, recordó este martes durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
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Sin embargo, dijo desconocer si México ha solicitado la extradición de Inés Gómez Mont, “pero solicitamos a la FGR que informe”, apuntó.
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cehr