92% de los delitos contra empresas queda sin denuncia o investigación en México

Los delitos contra empresas en México alcanzaron los tres millones durante 2025, pero más de nueve de cada diez no llegaron a una carpeta de investigación, ya sea porque las víctimas no denunciaron o porque las autoridades no abrieron un expediente. En total, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estimó que 2.8 millones de hechos quedaron dentro de la llamada cifra oculta.

La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 revela que los establecimientos denunciaron apenas 9.9 por ciento de los ilícitos que sufrieron y solo 8.2 por ciento del total derivó en una investigación formal. Esto significa que, por cada 100 hechos delictivos contra negocios, menos de diez llegaron a conocimiento de las autoridades mediante una denuncia y únicamente ocho alcanzaron la apertura de una carpeta.

Durante 2023, las unidades económicas reportaron 12.2 por ciento de los delitos, proporción que disminuyó a menos de una décima parte en 2025. El organismo identifica esta reducción como estadísticamente significativa, aunque no encontró una diferencia de esa naturaleza en la cifra oculta, que pasó de 90.3 a 91.8 por ciento entre ambos ejercicios.

TE RECOMENDAMOS: Reporta el INEGI Uno de cada dos suicidios en México corresponde a personas de entre 15 y 34 años

El INEGI estimó que, en 2025, 1.4 millones de establecimientos fueron víctimas de algún delito, es decir 25.9% de las unidades económicas del país.



Durante el mismo periodo, se registraron 3 millones de delitos vinculados a las 1.4 millones de unidades económicas víctimas. Esto… pic.twitter.com/I15sXND9pw — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 10, 2026

Extorsión y fraude concentran más de una tercera parte de los delitos

Entre los ilícitos más frecuentes destacó la extorsión, con 787 mil casos durante el año, equivalentes a poco más de una cuarta parte de toda la incidencia delictiva contra establecimientos.

De ese total, 716 mil ocurrieron por teléfono, lo que significa que nueve de cada diez utilizaron esta modalidad. El contacto presencial representó 7.1 por ciento y los medios electrónicos, 3.4 por ciento.

La extorsión ocupó el primer lugar en 17 entidades federativas. A escala nacional, el Inegi registró una tasa de mil 467 extorsiones por cada diez mil unidades económicas, frente a mil 562 en 2023, aunque no identificó una disminución estadísticamente significativa entre ambos periodos.

Otro comportamiento relevante corresponde al fraude, cuya incidencia aumentó de 522 a 633 casos por cada diez mil establecimientos entre 2023 y 2025.

La variación resultó estadísticamente significativa y este ilícito concentró 11.3 por ciento de los hechos contra negocios, alrededor de uno de cada nueve.

Dentro de esta categoría, el instituto contempla engaños de clientes mediante cheques o dinero falso, fraudes bancarios e incumplimientos de contrato por parte de proveedores.

En conjunto, la extorsión y estas conductas representaron 37.5 por ciento de la incidencia delictiva, más de una tercera parte del total nacional.

Tres de cada cuatro investigaciones siguen sin resultados

El panorama también muestra dificultades para obtener resultados después de presentar una denuncia. De los aproximadamente 245 mil delitos que dieron lugar a una carpeta de investigación, las fiscalías mantenían 46.4 por ciento en trámite, mientras que en otro 29 por ciento las víctimas señalaron que no sucedió nada.

Ambas situaciones representaron alrededor de 185 mil hechos delictivos, equivalentes a tres de cada cuatro casos con expediente ministerial. La mayor parte correspondió a investigaciones que todavía no concluían, mientras que casi una tercera parte no registró avances de acuerdo con la información que proporcionaron los establecimientos.

Respecto a los resultados, el Inegi encontró que las víctimas recuperaron sus bienes en aproximadamente seis de cada 100 delitos denunciados con carpeta de investigación. En alrededor de cuatro casos las autoridades pusieron al responsable a disposición de un juez y menos de dos concluyeron con la reparación del daño.

Aunque persiste esa proporción de expedientes sin resultados, el organismo documentó una disminución respecto a 2023. En aquel ejercicio, 37.3 por ciento de las víctimas afirmó que no sucedió nada con su denuncia, frente a 29 por ciento durante 2025, una diferencia que las pruebas estadísticas consideran significativa.

Microempresas registran mayor cifra oculta de delitos

Una de las mayores diferencias aparece entre los establecimientos según su tamaño. En las microempresas, 93 por ciento de los delitos permaneció sin denuncia o sin carpeta, mientras que en las grandes compañías la proporción alcanzó a siete de cada diez.

Para las grandes empresas, además, este indicador aumentó de 62.4 por ciento en 2023 a 70.7 durante 2025. El cambio destaca dentro de la encuesta porque constituye la única variación estadísticamente significativa de la cifra oculta por tamaño de establecimiento.

Desconfianza y trámites complicados frenan las denuncias

Sobre las razones para no acudir ante las autoridades, casi seis de cada diez delitos sin denuncia correspondieron a causas relacionadas con el desempeño institucional. Entre ellas figuran la desconfianza, los trámites largos y difíciles, las malas experiencias anteriores y el temor a sufrir extorsiones.

Otro de los principales motivos fue la pérdida de tiempo, que concentró 35.3 por ciento de los casos. Además, 16.2 por ciento de los ilícitos no llegó a conocimiento de las autoridades porque las víctimas consideraron que tenían poca importancia.

A escala nacional, el Inegi calculó que un millón 400 mil unidades económicas sufrieron al menos un delito durante 2025, lo que equivale aproximadamente a una de cada cuatro empresas.

Sin embargo, algunas enfrentaron más de un hecho, por lo que el total ascendió a tres millones, con un promedio de 2.2 por establecimiento víctima.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL