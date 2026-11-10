Jueces de Illinois, EU, visitan la Suprema Corte de Justicia de la Nación

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, recibió este martes a un grupo de jueces y juezas del estado de Illinois, Estados Unidos, quienes acudieron al máximo tribunal.

“Quiero dar la bienvenida a los jueces y juezas del Estado de Illinois en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos esta tarde. Es un gusto y un honor recibirles aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, expresó Aguilar Ortiz.

La ministra Yasmín Esquivel Mossa, ponente del Amparo Directo en Revisión 3805/2026, también les dio la bienvenida.

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“Me sumo a la bienvenida a las señoras y señores jueces del Estado de Illinois y que hayan seleccionado a México para conocer lo que se está haciendo aquí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenidos”, manifestó.

⚖️🇺🇸 Jueces de Illinois visitan la Suprema Corte de México



🔴 Un grupo de jueces y juezas del estado de Illinois, Estados Unidos, acudió este martes a la sesión pública del pleno de la @SCJN en calidad de invitados.



🗣️ «Es un gusto y un honor recibirles aquí en la Suprema Corte… pic.twitter.com/3B13CD85Rc — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) November 10, 2026

SCJN analiza amparo por condena de secuestro y denuncia de amenazas

El Pleno analizó después el amparo, relacionado con una condena por secuestro calificado y declaraciones de una persona que denunció amenazas y coerción durante su detención.

El caso llegó a la Corte después de que un tribunal de alzada declaró ilegal la detención y excluyó la declaración ministerial y su ratificación.

Sin embargo, mantuvo la condena al considerar que otra declaración, rendida ante un juez durante la diligencia preparatoria y ratificada al día siguiente, era independiente de la coerción denunciada.

El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito negó el amparo porque consideró que esa declaración se realizó ante una autoridad judicial, después de informarle sus derechos y con asistencia de un defensor.

Pleno ordena revisar posible influencia de amenazas en declaración

Por su parte, Esquivel Mossa sostuvo que esas formalidades no descartan, por sí solas, que las amenazas previas siguieran influyendo en la voluntad del acusado al declarar ante el juez.

El proyecto ordena al tribunal colegiado emitir una nueva resolución y analizar si los actos de tortura o intimidación denunciados pudieron influir en las declaraciones rendidas el 8 de enero de 2013 y ratificadas el día 9.

El Pleno aprobó el proyecto por unanimidad de votos.

Juezas y jueces del estado norteamericano de Illinois visitaron la #SCJN para conocer de cerca el trabajo que realizamos y acompañaron la sesión del Tribunal Pleno.



Celebro su interés por nuestro país y por la labor de nuestra Suprema Corte. Estos encuentros permiten acercar… pic.twitter.com/DpxBASMKuV — Yasmín Esquivel Mossa (@YasminEsquivel_) November 10, 2026

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MSL